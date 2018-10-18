Культура

В Великих Луках открылась выставка работ победителей международного конкурса «На пути из варяг в греки»

В выставочном зале Центра эстетического воспитания Великих Лук 17 октября состоялось торжественное открытие выставки работ победителей III Международного конкурса юных художников «На пути из варяг в греки».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на экспозиции представлено 90 работ юных художников из Калининграда, Санкт-Петербурга (город Колпино), Волгограда, Великих Лук, а также Могилевской области (Беларусь). Большая часть работ выставки посвящена природе, жизни стран и городов, связанных с древним торговым путем.

Открытие выставки сопровождалось музыкальные номера от артистов Центра эстетического воспитания. На открытии также были вручены дипломы и грамоты юным художникам. Большинство первых мест заняли великолучане.