Культура

Псковские пушкинские места представят жителям и гостям Красноярского края

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» примет участие в проекте «Точка притяжения, или 14 дней в музее», разработанном в Красноярске, сообщается на сайте краевого краеведческого музея. Этот проект стал одним из победителей открытого благотворительного грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании», который проводит «Благотворительный фонд культурных инициатив» (Фонд Михаила Прохорова). Приоритет конкурса - социокультурные библиотечные или партнёрские проекты, направленные на поддержку образования, образовательных программ, конкретных учебных курсов, отмечено в документе, размещённом на официальном сайте фонда.

Дмитрий Мясников. Михайловское (2015). Из собрания Пушкинского Заповедника.

В рамках проекта, подготовленного в красноярском музее, в город, являющийся культурным, экономическим, промышленным и образовательным центром Центральной и Восточной Сибири, в период с октября текущего и до августа 2019 года приедут делегации от 14 музеев Российской Федерации. В их числе, например, - учреждения из Иркутска, Томска, Перми, Тамбова, Самары, Оренбурга, из других регионов страны. В проекте представлены как относительно небольшие, но непереоценимо значимые для России музеи (например, Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина в селе Сростки Алтайского края или Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник), так и гиганты, музеи мирового значения, как Государственный Эрмитаж, Национальный музей Республики Татарстан, псковское «Михайловское». Музеи со всей России представят жителям и гостям Красноярска свои коллекции, устроят виртуальные туры по экспозициям, организуют книжные выставки.

Встреча с музейщиками из псковских пушкинских мест запланирована на март 2019 года, сообщается на сайте Красноярского краевого краеведческого музея.