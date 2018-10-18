Культура

В Великих Луках открылась выставка «Начало» художника Бориса Лиханова

В выставочном зале «Мир искусств» в Великих Луках открылась экспозиция «Начало» художника Бориса Лиханова, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Борис Лиханов - выпускник детской художественной школы, родился в 1958 году в городе Великие Луки. В 1976 году окончил школу № 10, а в 1977 году - художественную школу. Затем поступил на учебу художественному мастерству в Витебский педагогический институт на художественно-графический факультет. В 1983 году пришел работать в художественные мастерские, которые в то время относились к Ленинградскому комбинату декоративно-прикладного искусства.

Художник принимал участие в выставках во многих городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Пскове, Великом Новгороде, Великих Луках; за границей - Беларуси, Германии. Работы мастера находятся в личных коллекциях более чем в 20 странах мира, около 200 картин приобретены галереей современного русского искусства острова Кипр.

Работы Лиханова все разные и интересные». Посетители экспозиции увидят натюрморты, пейзажи и тематические картины.

Выставка будет работать до 15 ноября.