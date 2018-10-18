Культура

Псковичи могут стать участниками конкурса читательских рецензий «Большая книга 2018»

Продолжается конкурс читательских рецензий «Большая книга 2018», который проводит крупнейший книжный портал LiveLib.ru специально для библиотек-партнеров сервиса ЛитРес.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, псковичи могут написать лучшую рецензию на номинанта премии «Большая книга 2018» и поддержать любимую библиотеку.

До 25 ноября на странице конкурса читатель может оставить рецензии к книгам из списка и выбрать библиотеку, которую он хочет поддержать.

Пять авторов получат денежные призы за самые популярные рецензии, книги с автографами будут разыграны среди десяти самых активных библиотек, а лучшая будет определена по количеству рецензий, поступивших от ее читателей.

Книги номинантов премии доступны бесплатно на весь период проведения конкурса на сервисе ЛитРес.

Подробнее на сайте областной библиотеки >>>>>>>

Напомним, что «Большая книга» - одна из крупнейших литературных премий мира. Вручается с 2005 года. На соискание премии принимаются произведения всех прозаических жанров, включая мемуары, жизнеописания и другую документальную прозу.

*К участию принимаются рецензии, не опубликованные ранее.