Культура

В Пскове откроется выставка «Мир дольний, мир горний…»

24 октября в 17.00 областной Центр народного творчества приглашает на открытие выставки «Мир дольний, мир горний…». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы экспозиции, художник из Санкт-Петербурга Татьяна Маркелова создает неповторимую текстильную картину мира, где славянские и восточные сказки переплелись с христианскими притчами и собственными фантазиями автора.

«Я счастливый человек… на моих картинах расцветают деревья, встречаются невиданные звери, поют ангелы, оберегая нашу землю. Они мои, но я делюсь ими со всеми. Я Таня Маркелова. Художник по образованию. Лоскутной техникой занимаюсь почти четверть века. Все началось с того, что захотелось сотворить живопись при помощи тканей, опираясь на древние традиции, перед которыми неустанно преклоняюсь. Окончила училище Серова, скульптурное отделение, затем худграф университета Герцена. Мне повезло на наставников. Именно благодаря им я стала такой, какая есть», - отмечает автор выставки.

Вернисаж состоится в выставочном зале Дома ремесел (Некрасова 8, II этаж).