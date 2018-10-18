Культура

Тарту – Псков: Многовековое порубежное сотрудничество…

О вековых связях – торговых, исторических - Тарту и Пскова можно говорить много и долго, однако я коснусь лишь двух конкретных эпизодов нашего недавнего сотрудничества. В прошлом году, в ходе VII Псковских международных краеведческих чтений (13 – 15 октября), в Колледже искусств с программой «Поговорим с тобой» выступили Людмила Месропян, организатор Международного фестиваля авторской песни «Музыка листопада», и Эльмет Неуманн, звукооператор фестиваля и солист. Их концерт произвел сильное впечатление на псковичей – встретиться с Людмилой тогда пришли и те, кто постоянно приезжает на ее фестивали: искусствовед Ольга Кошелькова, архитектор Альбина Васильева и еще несколько человек. В Пскове Людмила встречалась с художником Сергеем Семеновым в его мастерской – цель этой встречи я поняла лишь сейчас, когда побывала в первые выходные октября на очередном фестивале.

Была приглашена официально, по гуманитарной визе, - не в качестве исполнителя, конечно (я не пою), а «нанесла ответный визит» как председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России. Естественно, поехала не с пустыми руками: для Людмилы и Эльмета заказала на холсте их фотографию на фоне Колледжа искусств – с листопадом, поскольку погода радовала нас тогда золотом солнца и кленовых листьев; для Урмаса Клааса, мэра Тарту, приславшего художественное приветствие нашей конференции, - тоже на холсте, копию снимка начала ХХ века «Пароходная пристань» … Во время приветствия фестивалю я напомнила лишь об одном пути из Тарту в Псков – водном: по реке Эмайыги, Чудскому и Псковскому озерам и Великой, - по которому с конца ХIХ до начала ХХ столетия постоянно курсировал пассажирский пароход братьев Абрамовых (из Тарту!) «Александръ».

Урмас Клаас, открывший фестиваль и присутствовавший на нём весь день, кивал головой в знак согласия с моими словами, принял дар. Вспомнила я и экскурсии по этой системе рек и озёр на крылатой «Ракете», и желание обеих сторон возобновить маршрут… Не преминула напомнить, что менее чем через год мэру Тарту предстоит принять от главы Пскова эстафету Международных Ганзейских дней – знамя Ганзейского Союза.

Сам по себе фестиваль, по мнению его участников и слушателей, превзошёл все предыдущие, тоже в своё время высоко ими оцененные и в организационном отношении, и в исполнительском. Но этот действительно оказался особенным - это признали коллеги Людмилы Месропян, проводившие подобные фестивали в США и других странах: несмотря на то, что исполнителей объединяло общее прошлое и русский язык, в Тарту (фестиваль проходил в Концертном зале Музыкального училища им. Хейно Эллера) звучали песни на абсолютно неожиданных языках – португальском, армянском, польском, немецком, французском, английском, украинском, белорусском, испанском... В общем, каждый пел и на своём родном, и на русском, и на языке приютившей их страны. Потому фестиваль, организованный Людмилой Месропян, по праву можно считать истинно международным (к примеру, в США на фестивале авторской песни звучит лишь русский язык), прошедшим исключительно во всех отношениях на самом высоком уровне.

Канада, Германия, Польша, Беларусь, Украина, Израиль, США, Швеция. Россию представляли Москва, Петербург, Томск (почётный гость Роман Ланкин, победитель прошлогоднего фестиваля), Самара, подмосковный Звёздный городок, Иваново. Но наш Псков – главный, потому что главным художником фестиваля был Сергей Семенов, и главный приз фестиваля – его работа «Успенский собор в Тарту». А в фойе Тубина зала была развёрнута фотовыставка Арсения Семёнова, сына нашего художника, пользовавшаяся огромным успехом. Кроме того, Ольга Кошелькова «привезла с собой» Наталью Трубину и Марию Турину - художниц, проживающих сейчас в Печорском районе, одна из которых в третьем отделении концерта рисовала портреты участников. Ольга Кошелькова пригласила позировать и Урмаса Клааса, мэра Тарту.

Однако самый главный сюрприз праздника - Сильвер Сепп (Тарту), заслуженно получивший исключительно все призы фестиваля, завороживший слушателей и зрителей, дирижирующий залом, оба дня срывающий самые продолжительные аплодисменты и овации. Плохо владеющий русским, он подшучивал над собой – и этим тоже покорил публику. Исполнял он, как и положено, песни собственного сочинения, однако и инструменты были тоже «собственного сочинения»: какая-то тренога с огромными гвоздями, старое полено с гвоздями, велосипедное колесо, бутылки с минеральной водой; лыжа, посередине которой, кажется, были устроены струны (или это крепления для ботинок?)… Во второй день, когда выступали избранные залом исполнители, Сильвер пришел, как он сказал, «с нормальным инструментом» - трубой, оказавшейся… водосточной. Прямо по Маяковскому: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?». Правда, Сильвер иногда и флейтой пользовался… Мне показалось, что мэр отбирал «культурную программу» для Псковской Ганзы – 2019, и Сильвер Сепп, думаю, занял в ней первое место.

Эстонцы впервые принимали участие в фестивале «Музыка листопада». До появления на сцене Сильвера многие предпочтение отдавали и Сакариасу Леппику, православному священнику одного из храмов Таллина. Тепло встречали и Сильвера Юсило, тоже из Таллина. Ну, а иностранцы, кроме своих песен, исполняли Вертинского, Галича, Окуджаву, Визбора, Высоцкого, Розенбаума и многих других бардов.

Для всех нас фестиваль стал настоящим праздником души – удался он на славу, естественно, благодаря Людмиле Месропян и, конечно, поддержке Отдела культуры мэрии Тарту и лично Урмаса Клааса.

Да: я нашла среди исполнителей земляков, которые согласились «хоть сейчас» приехать в Псков.

Тамара Вересова, председатель

Псковского регионального отделения Союза краеведов России