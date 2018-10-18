Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Переобуваемся» на зиму
Квартиры на любой вкус
Великолукский сыр хотят сманить
V Юбилейный Пушкинский бал
Погода в доме
Откуда влага в детских сапогах?
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
Уголовное преследование прекратить!
 
 
 
ещё Культура 18.10.2018 16:2720 Музейное богатство: Башни Плоская и Высокая 20.10.2018 10:0810 Тарту – Псков: Многовековое порубежное сотрудничество… 20.10.2018 09:520 Проводы золотой осени устроят сегодня в музее истории города Печоры 19.10.2018 17:294 Постановление о праздновании Дня народного единства подписано в Пскове 19.10.2018 17:010 Демонстрационный парк на крепостном валу в Острове открылся на месяц раньше 19.10.2018 13:270 В Пскове откроется выставка «Мир дольний, мир горний…»
 
 
 
Самое популярное 17.10.2018 15:5691 Юрий Демьяненко покинул пост ректора ПсковГУ 17.10.2018 11:4448 Полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности за действия по заявлению о дебоше   водителя Porsche у псковского кафе 17.10.2018 18:2271 Реплика Донецкого: Цацка за «выслугу лет» 19.10.2018 09:13127 Меняется все в наш век перемен 17.10.2018 09:1782 Сергей Грахов назначен и.о. председателя областного комитета по строительству и ЖКХ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Тарту – Псков: Многовековое порубежное сотрудничество…

20.10.2018 10:08|ПсковКомментариев: 10

О вековых связях – торговых, исторических - Тарту и Пскова можно говорить много и долго, однако я коснусь лишь двух конкретных эпизодов нашего недавнего сотрудничества. В прошлом году, в ходе VII Псковских международных краеведческих чтений (13 – 15 октября), в Колледже искусств с программой «Поговорим с тобой» выступили Людмила Месропян, организатор Международного фестиваля авторской песни «Музыка листопада», и Эльмет Неуманн, звукооператор фестиваля и солист. Их концерт произвел сильное впечатление на псковичей – встретиться с Людмилой тогда пришли и те, кто постоянно приезжает на ее фестивали: искусствовед Ольга Кошелькова, архитектор Альбина Васильева и еще несколько человек. В Пскове Людмила встречалась с художником Сергеем Семеновым в его мастерской – цель этой встречи я поняла лишь сейчас, когда побывала в первые выходные октября на очередном фестивале.

Была приглашена официально, по гуманитарной визе, - не в качестве исполнителя, конечно (я не пою), а «нанесла ответный визит» как председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России. Естественно, поехала не с пустыми руками: для Людмилы и Эльмета заказала на холсте их фотографию на фоне Колледжа искусств – с листопадом, поскольку погода радовала нас тогда золотом солнца и кленовых листьев; для Урмаса Клааса, мэра Тарту, приславшего художественное приветствие нашей конференции, - тоже на холсте, копию снимка начала ХХ века «Пароходная пристань» … Во время приветствия фестивалю я напомнила лишь об одном пути из Тарту в Псков – водном: по реке Эмайыги, Чудскому и Псковскому озерам и Великой, - по которому с конца ХIХ до начала ХХ столетия постоянно курсировал пассажирский пароход братьев Абрамовых (из Тарту!) «Александръ».

Урмас Клаас, открывший фестиваль и присутствовавший на нём весь день, кивал головой в знак согласия с моими словами, принял дар. Вспомнила я и экскурсии по этой системе рек и озёр на крылатой «Ракете», и желание обеих сторон возобновить маршрут… Не преминула напомнить, что менее чем через год мэру Тарту предстоит принять от главы Пскова эстафету Международных Ганзейских дней – знамя Ганзейского Союза.

Сам по себе фестиваль, по мнению его участников и слушателей, превзошёл все предыдущие, тоже в своё время высоко ими оцененные и в организационном отношении, и в исполнительском. Но этот действительно оказался особенным - это признали коллеги Людмилы Месропян, проводившие подобные фестивали в США и других странах: несмотря на то, что исполнителей объединяло общее прошлое и русский язык, в Тарту (фестиваль проходил в Концертном зале Музыкального училища им. Хейно Эллера) звучали песни на абсолютно неожиданных языках – португальском, армянском, польском, немецком, французском, английском, украинском, белорусском, испанском... В общем, каждый пел и на своём родном, и на русском, и на языке приютившей их страны. Потому фестиваль, организованный Людмилой Месропян, по праву можно считать истинно международным (к примеру, в США на фестивале авторской песни звучит лишь русский язык), прошедшим исключительно во всех отношениях на самом высоком уровне.

Канада, Германия, Польша, Беларусь, Украина, Израиль, США, Швеция. Россию представляли Москва, Петербург, Томск (почётный гость Роман Ланкин, победитель прошлогоднего фестиваля), Самара, подмосковный Звёздный городок, Иваново. Но наш Псков – главный, потому что главным художником фестиваля был Сергей Семенов, и главный приз фестиваля – его работа «Успенский собор в Тарту». А в фойе Тубина зала была развёрнута фотовыставка Арсения Семёнова, сына нашего художника, пользовавшаяся огромным успехом. Кроме того, Ольга Кошелькова «привезла с собой» Наталью Трубину и Марию Турину - художниц, проживающих сейчас в Печорском районе, одна из которых в третьем отделении концерта рисовала портреты участников. Ольга Кошелькова пригласила позировать и Урмаса Клааса, мэра Тарту.

Однако самый главный сюрприз праздника - Сильвер Сепп (Тарту), заслуженно получивший исключительно все призы фестиваля, завороживший слушателей и зрителей, дирижирующий залом, оба дня срывающий самые продолжительные аплодисменты и овации. Плохо владеющий русским, он подшучивал над собой – и этим тоже покорил публику. Исполнял он, как и положено, песни собственного сочинения, однако и инструменты были тоже «собственного сочинения»: какая-то тренога с огромными гвоздями, старое полено с гвоздями, велосипедное колесо, бутылки с минеральной водой; лыжа, посередине которой, кажется, были устроены струны (или это крепления для ботинок?)… Во второй день, когда выступали избранные залом исполнители, Сильвер пришел, как он сказал, «с нормальным инструментом» - трубой, оказавшейся… водосточной. Прямо по Маяковскому: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?». Правда, Сильвер иногда и флейтой пользовался… Мне показалось, что мэр отбирал «культурную программу» для Псковской Ганзы – 2019, и Сильвер Сепп, думаю, занял в ней первое место.

Эстонцы впервые принимали участие в фестивале «Музыка листопада». До появления на сцене Сильвера многие предпочтение отдавали и Сакариасу Леппику, православному священнику одного из храмов Таллина. Тепло встречали и Сильвера Юсило, тоже из Таллина. Ну, а иностранцы, кроме своих песен, исполняли Вертинского, Галича, Окуджаву, Визбора, Высоцкого, Розенбаума и многих других бардов.

Для всех нас фестиваль стал настоящим праздником души – удался он на славу, естественно, благодаря Людмиле Месропян и, конечно, поддержке Отдела культуры мэрии Тарту и лично Урмаса Клааса.

Да: я нашла среди исполнителей земляков, которые согласились «хоть сейчас» приехать в Псков.

Тамара Вересова, председатель

Псковского регионального отделения Союза краеведов России

Теги: #краеведение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 10Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?
В опросе приняло участие 2176 человек
20.10.2018, 11:330 Ушла из жизни псковская поэтесса Татьяна Гореликова 20.10.2018, 11:220 Заявиться на конкурс по размещению елочных базаров в Пскове можно будет через месяц 20.10.2018, 11:048 87500 боевиков уничтожено в Сирии за три года - Шойгу 20.10.2018, 10:500 В Великих Луках стартовали осенние субботники
20.10.2018, 10:334 «Отелло» покажут сегодня в Псковском драмтеатре 20.10.2018, 10:190 «Псков-747» сегодня встречается с «Казанкой» 20.10.2018, 10:0810 Тарту – Псков: Многовековое порубежное сотрудничество… 20.10.2018, 09:520 Проводы золотой осени устроят сегодня в музее истории города Печоры
19.10.2018, 23:0112 Ученые выяснили, как часто надо принимать душ 19.10.2018, 22:2718 Пенсионерка подарила министру веревку и мыло 19.10.2018, 21:5633 Осколки в бомбе из колледжа Керчи были инфицированы, заявила Вероника Скворцова 19.10.2018, 21:472 Около 60 человек стали жертвами наезда поезда на толпу в Индии
19.10.2018, 21:2711 Госдума не поняла биткоины 19.10.2018, 20:552 Печорский водитель выплатил материальный ущерб за ДТП 19.10.2018, 20:292 ОНФ предлагает ограничить доступность электронных сигарет и кальянов 19.10.2018, 20:050 160 участников собрала IV международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма» в Пскове
19.10.2018, 19:2936 Здание студенческого кампуса ПсковГУ могут признать объектом культурного наследия - Владимир Шуляковский 19.10.2018, 19:152 Сотрудники Псковского облсовпрофа прошли обучение по программе «Социальное проектирование» 19.10.2018, 18:523 Будущие юристы из ПсковГУ познакомились с тонкостями адвокатской деятельности 19.10.2018, 18:395 Около семи месяцев необходимо для завершения всех работ по реконструкции здания студенческого кампуса - Аркадий Гинделес
19.10.2018, 18:370 Число погибших при взрыве на заводе в Гатчине выросло до двух 19.10.2018, 18:306 В Красном Кресте пожилые псковичи получили консультацию об актуальных изменениях пенсионного законодательства 19.10.2018, 18:120 При взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине погиб один человек 19.10.2018, 18:119 Константинополь отказался прекращать общение с РПЦ
19.10.2018, 18:030 Без осадков пройдет суббота в Псковской области 19.10.2018, 18:0141 «Акценты» Донецкого: Бойня в Керчи, оружие Навального и казус псковского дебошира 19.10.2018, 17:531 «Дневной дозор»: Проклятое место 19.10.2018, 17:371 Активисты проверили безопасность пешеходных переходов у школы №23 в Пскове
19.10.2018, 17:294 Постановление о праздновании Дня народного единства подписано в Пскове 19.10.2018, 17:202 На пиротехническом заводе в Ленинградской области произошел взрыв 19.10.2018, 17:1512 Великолучанин Сергей Егоров вышел в финал чемпионата России по боксу 19.10.2018, 17:010 Демонстрационный парк на крепостном валу в Острове открылся на месяц раньше
19.10.2018, 16:486 Не изобретайте велосипед 19.10.2018, 16:439 В Пскове бывший полицейский заплатит судебный штраф за фальсификацию протокола очной ставки 19.10.2018, 16:251 Специально для Симфонического оркестра Псковской филармонии скандинавская группа Dánjal написала партитуры 19.10.2018, 16:104 Массовые проверки водителей пройдут 22 октября в Псковской области
19.10.2018, 16:0815 Елена Бибикова назвала справедливой норму закона о добровольном отказе сенаторов от надбавок к пенсии 19.10.2018, 15:390 Уроженца Красногородского района будут судить за кражу с банковской карты 19.10.2018, 15:3842 Сотрудники администрации области привели в порядок места, связанные с именем княгини Ольги 19.10.2018, 15:310 Страхователи Псковской области проходят обучение по переходу на «прямые выплаты»
19.10.2018, 15:140 Псковичи могут сделать прививку от гриппа на стоянках у торговых центров 19.10.2018, 14:451 В Великих Луках в ходе рейда проверили автобусы и маршрутки 19.10.2018, 14:3720 Сотрудники гордумы и администрации Пскова вышли на субботник 19.10.2018, 14:272 В Полистовском заповеднике посчитают бобров
19.10.2018, 14:1425 Восемь скамеек с «Аллеи ветеранов» на Запсковье убраны по просьбам местных жителей - Алексей Захаров 19.10.2018, 14:0210 Русская зарубежная церковь разрывает общение с Константинополем 19.10.2018, 14:002 В Пскове открылся региональный центр Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 19.10.2018, 13:4910 Олег Брячак оперативно отреагировал на обращение радиослушателя «Эха Москвы в Пскове»
19.10.2018, 13:3680 Елизавета Барышникова: Власти Пскова ограничивают детей в развитии и способствуют их деградации 19.10.2018, 13:270 В Пскове откроется выставка «Мир дольний, мир горний…» 19.10.2018, 13:032 Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды» 19.10.2018, 12:461 Педагогов воскресных школ приглашают на обучение в ПсковГУ
19.10.2018, 12:300 Псковичи могут стать участниками конкурса читательских рецензий «Большая книга 2018» 19.10.2018, 12:158 В Псковскую область поступят еще 15 карет скорой помощи 19.10.2018, 12:1543 Золотов о дебатах с Навальным: Я его на другое приглашал 19.10.2018, 12:041 На два года в колонию строгого режима отправится житель Дновского района за кражу товаров из чужого дома
19.10.2018, 12:001 Сургутнефтегазбанк предлагает выбрать свой размер пакетного обслуживания 19.10.2018, 11:489 Псковичи снизили кадастровую стоимость своей недвижимости на 16,5 млн рублей в комиссии при Росреестре 19.10.2018, 11:472 «Урбаноиды»: Что город и университет могут сделать друг для друга? 19.10.2018, 11:445 У великолучанина украли и обезналичили банковскую карту
19.10.2018, 11:380 ТК «ПИК 60» продолжает радовать псковичей скидками 19.10.2018, 11:310 К новому году Псковский театр кукол готовит сказочную премьеру 19.10.2018, 11:280 Великолукский боксер Сергей Егоров вышел в полуфинал чемпионата России 19.10.2018, 11:141 Пенсионер украл мусорные контейнеры с территории завода в Великих Луках
19.10.2018, 11:090 «Псковэнерго» обеспечило мощность строящемуся в Великих Луках Центру подготовки велосипедистов 19.10.2018, 11:061 Очередная сессия Псковской городской Думы назначена на 26 октября 19.10.2018, 11:000 Ярмарка выходного дня 20 октября отменяется из-за ремонта улицы Пушкина 19.10.2018, 10:540 Погода в доме
19.10.2018, 10:520 Спектаклю Псковского драмтеатра «Старик» исполняется год 19.10.2018, 10:4539 Страховые пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7,05% 19.10.2018, 10:450 В Великих Луках открылась выставка «Начало» художника Бориса Лиханова 19.10.2018, 10:378 У новостройки в псковских Крестках уже установлена детская площадка
19.10.2018, 10:294 В Пенсионном фонде разъяснили, кому положена повышенная пенсия 19.10.2018, 10:247 Антинаркотики. ВИДЕО 19.10.2018, 10:2037 Елена Полонская запустила дискуссию о целесообразности предпринимательской деятельности в школах и детсадах Пскова 19.10.2018, 10:167 «Единая Россия» не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.