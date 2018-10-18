Культура

Постановление о праздновании Дня народного единства подписано в Пскове

Постановление «Об организации и проведении культурно-массовой программы, посвященной Дню народного единства» подписал глава администрации Пскова Александр Братчиков. Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета.

Согласно документу, подписанному 17 октября, местом проведения культурно-массовой программы, посвященной Дню народного единства, станет Октябрьская площадь.

Управлению культуры администрации города Пскова совместно со спорткомитетом и управлением образования поручено разработать план мероприятий приуроченных к этой дате и обратиться в УМВД России по городу Пскову с заявкой на обеспечение охраны общественного порядка, проезда автотранспортных средств участников программы к месту проведения в соответствии с планом мероприятия.

Управлению городского хозяйства надлежит организовать уборку территорий в зоне проведения культурно-массовой программы.

МП г. Пскова «Центр социологии и маркетинга» и Городскому парку культуры и отдыха им. А.С. Пушкина поручено организовать праздничную торговлю. Контролировать тот процесс будет отдел потребительского рынка и услуг администрации города Пскова.