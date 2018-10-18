Культура

Пушкинские доброхоты помогли освободить от палой листвы парк музея-усадьбы Ганнибалов

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в конце этой рабочей недели завершилась «практическая часть» доброхотского сезона. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в канун праздника — дня Лицея, доброхоты, отряд из 6 «б» класса Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина, помогали сотрудникам заповедной парковой службы убирать палую листву в усадьбе «Петровское».

Пушкинский заповедник

«Дети с энтузиазмом сгребали листья с дорожек парка, формировали из них своего рода бордюры, которые затем убирала специальная техника», — рассказала курировавшая работу школьников методист музейно-образовательной деятельности Надежда Шабловская. Она отметила, что парк в Петровском разбит на площади почти 9 гектаров и добровольные помощники музея привели в надлежащий вид практически всю эту территорию. «Шестиклассники впервые выполняли волонтёрскую работу в заповеднике, тем самым влившись в Международное движение Пушкинских доброхотов. Поэтому сразу после завершения акции детям торжественно вручили значки «Пушкинский доброхот», — добавила Надежда Шабловская.

В музее уточнили, что до конца нынешнего года, объявленного Годом добровольца (волонтера) в Российской Федерации, уже не планируют принимать организованные отряды доброхотов, и напомнили, что в этом сезоне в псковских пушкинских местах безвозмездно работали 23 отряда общей численностью почти в семьсот человек. Среди добровольных помощников заповедника были студенты и школьники из Перми, Москвы, Петербурга и Ленинградской области, Пскова и Псковской области, Кунгура, Набережных Челнов, Кирова, Языкова Ульяновской области, Нижнего Тагила, из других регионов страны. Помимо сезонных сельскохозяйственных работ и работ по благоустройству территорий, молодые люди реализовали множество творческих и научных проектов, участвовали в выставках, проводили мастер-классы для туристов и коллег-волонтёров и так далее.

Кроме того, во второй декаде ноября в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» планируют провести традиционную конференцию для участников и активистов Международного движения Пушкинских доброхотов.