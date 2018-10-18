Культура

Израиль пообещал провести «Евровидение» без политики

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что «Евровидение» в 2019 году должно пройти на высоком уровне и без политики, пишут «Известия».

«У нас есть хороший опыт организации крупных фестивалей, а также массового приема гостей. Все вместе это дает уверенность, что европейский конкурс превратится в большой международный праздник», - сказал он в интервью РИА Новости. Вместе с тем Хульдаи отметил, что подготовка к проведению «Евровидения-2019» проходит на фоне непростых взаимоотношений между светским и религиозным населением в Израиле. Кроме того, по его словам, некоторые страны и музыкальные деятели призывают бойкотировать конкурс.

Мэр Тель-Авива высказался резко против вмешательства политики в песенное мероприятие.

«К сожалению, даже в недавней истории «Евровидения» есть примеры, когда политика создавала ненужные для международного творческого сообщества конфликты. Надеюсь, что «Евровидение-2019» не превратится в политическое событие», - подчеркнул он.

«Евровидение» в 2019 году пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Муниципалитет города запланировал дополнительные мероприятия. Летом сообщалось, что проведение песенного конкурса в Израиле оказалось под угрозой срыва. Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай в плагиате. Кроме того, возникла неопределенность по вопросу финансирования конкурса и места его проведения. Первоначально песенный конкурс планировалось провести в Иерусалим, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что предпочли бы провести «Евровидение» в городе, который бы не вызывал политических или иных споров.