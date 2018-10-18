Культура

В Петербурге пройдет вечер памяти оперного певца, погибшего в ДТП на псковской трассе

В Петербурге пройдет вечер памяти оперного певца Михаила Луконина, погибшего в ДТП на псковской трассе.

Как сообщают друзья погибшего в социальных сетях, мероприятие пройдет 31 октября в КДЦ «Московский».

В концерте примут участие петербургские артисты - Альберт Асадулин, Виктор Кривонос, Владимир Самсонов, Лариса Луста, Ольга Питериш, Манана Гогитидзе, Кирил Жаровин, Елена Витман, Анна Малышева и многие другие.

Напомним, петербургский баритон Михаил Луконин погиб 16 сентября в автоаварии на 195-м км трассы Р-23 в Плюсском районе. На ремонтируемом участке дороги водитель фуры «Ивеко» 1987 года рождения совершил наезд на автомобиль «Тойота Королла» под управлением мужчины 1959 года рождения. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте. На кадрах видеозаписи видно, как грузовик «Великолукского мясокомбината» на полном ходу буквально сносит несколько автомобилей. По всей видимости, на машину Михаила Луконина пришелся основной удар.