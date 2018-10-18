Культура

Сегодня в Опочке пройдет фестиваль «Теплая мода»

Областной центр народного творчества в рамках фестиваля ремесленной культуры «Псковский стиль» сегодня проводит фестиваль «Теплая мода».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, в Опочецком районном центре культуры (ул. Калинина, 2-а) мастера декоративно-прикладного творчества из восьми районов Псковской области соберутся на выставку-ярмарку, где будут представлены изделия из шерсти, валяные изделия и все, что дарит тепло в осенне-зимний сезон: варежки, перчатки, носочки, шали, а также разнообразная сувенирная продукция.

В фойе центра культуры с 11.30 развернется выставка костюма студии дизайна Алены Ивановой (Псков), в 12.00 состоится открытие фестиваля (выставочный зал, 2 этаж) и начало работы выставки. В 12.30 стартует конкурсная программа по номинациям: «лучшая выставочная экспозиция«, «самый креативный носок», «любимая шаль», «варежка с историей», «самый стильный головной убор», «самый оригинальный сувенир».

В 14.00 в концертном зале начнется показ коллекций одежды от дизайнеров и мастеров Псковской области. В показе примут участие: творческая мастерская меха Светланы Шумейко, Ирина Иванова, Елена Устинова, Ольга Пятковская (Псков), студия моды «Стиль» (Новосокольники).

В 14.30 выступит с концертной программой ансамбль русской песни «Маков цвет» (Псков). Для всех желающих пройдет мастер-класс «Живопись шерстью» по валянию картины. Посетители фестиваля смогут получить профессиональные консультации у ведущих мастеров города Пскова по художественным ремеслам и разным видам декоративно-прикладного творчества.