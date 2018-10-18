Актриса Великолукского драматического театра  Алла Любовская отметит юбилей творческой жизни

- Ответ будет очевидным (улыбается). Я с детства играла в театре, у себя на родине я прямо во дворе устраивала спектакли. Поэтому с профессией я определилась сразу.- Да, конечно. В Великие Луки я приехала со своим однокурсником Владимиром Луневым. Нас встретили на вокзале и везли по улицам города, тогда они были вымощены деревом, вокруг стояли бараки... Про себя я думала: «Боже, куда меня везут!». Приехали в театр, а тут шла уже репетиция военного спектакля.





- Какими были первые впечатления от театра?



- Здесь работала такая сильная труппа. Такие мужчины, красивые женщины... Сейчас просто: девочки, мальчики, а тогда - герой социальный, герой драматический, герой -любовник. Я посмотрела ни них и опять про себя подумала: «Что я тут буду делать?!».



- И как удалось влиться в коллектив?



-Довольно быстро вписалась в коллектив. Первая моя роль была в детской сказке. Я играла Веснянку, дочку Солнца. Песни пела, танцевала. Это было незабываемое, в то время у нас был оркестр.



- После этого у вас были десятки ролей, но наверняка есть же самая любимая?



- Меня считают комедийной актрисой. Я действительно люблю комедии, это азартно так, но душа моя просит драмы. Очень люблю роль Розы в спектакле «Когда умирают розы». Как ни странно, но сейчас я влюбилась в роль бомжихи в новом спектакле «Ганди молчал по субботам».





- У вас там даже слов почти нет. Почему так она вам приглянусь?



- Действительно в начале спектакля я говорю только три фразы: «Ганди молчал по субботам». Только в конце я открываюсь зрителям и у меня есть монолог. Именно в нем я рассказываю всю свою историю и все становится на места. Кстати, без слов играть сложно. Хочу пригласить зрителей на спектакль.



- Когда будет премьера?



- 2 ноября в 18.00 в непривычном для зрителя месте – вестибюле драматического театра состоится премьера спектакля «Ганди молчал по субботам». Эта работа посвящена моим юбилеям и именно так я отмечу эти знаменательные события в своей жизни.



- Алла Ивановна, полвека в ВДТ, что хотелось бы добавить в храм культуры?



- Я бы вернула то время, когда режиссер ездил по институтам, колледжам и набирал актеров в труппу. Еще хочется, чтобы молодежь к нам стала ближе, больше вместе играли на сцене. - Действительно в начале спектакля я говорю только три фразы: «Ганди молчал по субботам». Только в конце я открываюсь зрителям и у меня есть монолог. Именно в нем я рассказываю всю свою историю и все становится на места. Кстати, без слов играть сложно. Хочу пригласить зрителей на спектакль.- 2 ноября в 18.00 в непривычном для зрителя месте – вестибюле драматического театра состоится премьера спектакля «Ганди молчал по субботам». Эта работа посвящена моим юбилеям и именно так я отмечу эти знаменательные события в своей жизни.- Я бы вернула то время, когда режиссер ездил по институтам, колледжам и набирал актеров в труппу. Еще хочется, чтобы молодежь к нам стала ближе, больше вместе играли на сцене.





- Алла Ивановна, вы не только актриса драмтеатра, вы же и в кино снимались. В 2010 году на экран вышел детектив «Лиговка» с вашем участием. Что ближе - театр или кино?



- Ой.. всегда хотела сниматься в кино, мне это очень нравится. В «Лиговке» я сыграла мошенницу. Все очень затягивает, но тексты учить трудно. В театре нам много времени дается на изучение текста, роли, а там за несколько дней пришлось все выучить. Все понравилось, но душа моя здесь.



- Последний вопрос: в ваших планах еще много ролей, творческих задумок?



- Буду работать и дальше, пока есть силы и желание. Главная роль еще впереди.