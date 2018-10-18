Актриса Великолукского драматического театра  Алла Любовская отметит юбилей творческой жизни

Актриса Великолукского драматического театра Алла Любовская в начале ноября отметит 50-летите творческой жизни и 75-й день рождения. В 1968 году Алла Любовская впервые вышла на сцену Драматического театра. Корреспондент Псковской Ленты Новостей пообщался с актрисой и узнал историю ее театральной жизни.
- Какими были первые впечатления от театра?
- Здесь работала такая сильная труппа. Такие мужчины, красивые женщины... Сейчас просто: девочки, мальчики, а тогда - герой социальный, герой драматический, герой -любовник. Я посмотрела ни них и опять про себя подумала: «Что я тут буду делать?!».
- И как удалось влиться в коллектив?
-Довольно быстро вписалась в коллектив. Первая моя роль была в детской сказке. Я играла Веснянку, дочку Солнца. Песни пела, танцевала. Это было незабываемое, в то время у нас был оркестр.
- После этого у вас были десятки ролей, но наверняка есть же самая любимая?
- Меня считают комедийной актрисой. Я действительно люблю комедии, это азартно так, но душа моя просит драмы. Очень люблю роль Розы в спектакле «Когда умирают розы». Как ни странно, но сейчас я влюбилась в роль бомжихи в новом спектакле «Ганди молчал по субботам».
- Алла Ивановна, вы не только актриса драмтеатра, вы же и в кино снимались. В 2010 году на экран вышел детектив «Лиговка» с вашем участием. Что ближе - театр или кино?
- Ой.. всегда хотела сниматься в кино, мне это очень нравится. В «Лиговке» я сыграла мошенницу. Все очень затягивает, но тексты учить трудно. В театре нам много времени дается на изучение текста, роли, а там за несколько дней пришлось все выучить. Все понравилось, но душа моя здесь.
- Последний вопрос: в ваших планах еще много ролей, творческих задумок?
- Буду работать и дальше, пока есть силы и желание. Главная роль еще впереди.
Беседовала Ксения Фадеева