Культура

Мастер-классы по хореографии провела в Великих Луках педагог Академии танца Бориса Эйфмана

20 октября в Доме детского творчества им. Александра Матросова в Великих Луках прошли три мастер-класса по хореографии «Основы современного танца», который провела педагог Академии танца Бориса Эйфмана Светлана Бажина (Санкт-Петербург).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДДТ, в мастер-классах приняли участие 45 обучающихся из четырех хореографических коллективов. Юные танцоры познакомились с новыми для себя направлениями хореографии - такими как модерн и джаз.





«Порой было трудно, но очень интересно. Получив заряд интересных идей, участники мастер-классов расставались с надеждой на новую встречу», - отметили члены хореографических коллективов.



Будущие танцоры получили сертификат участника и массу положительных эмоций.