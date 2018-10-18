Культура

«Ээхх, разгуляй!» устраивает радио «Шансон» 17 ноября

Яркий праздник «Ээхх, разгуляй!» устраивает радио «Шансон» 17 ноября. Грандиозное шоу с состоится в Москве, в СК «Олимпийский», в 18.00.

«Ээхх, Разгуляй!» – это яркий праздник, который любят и ждут. Участниками музыкального марафона были и остаются самые известные артисты, такие как Стас Михайлов, Вика Цыганова, Александр Новиков, Олег Газманов, Ирина Круг, Александр Маршал, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов и многие другие.

Специально для «Разгуляя» они исполняют всенародно любимые хиты, делают оригинальные постановочные номера и придумывают необычные дуэты.

Слушайте радио «Шансон» в Пскове на волне 105.3 FM.

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