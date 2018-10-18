Культура

Юные псковичи могут подать заявку на конкурс рисунков, который будет оценивать Оксана Федорова, до 31 октября

Юные жители Псковской области могут подать заявку на участие конкурсе «Нарисуй Елку Победы» до 31 октября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре ФГБУК «Музей Победы».

Напомним, организаторы конкурса – Музей Победы, «Почта России» и благотворительный фонд «Спешите делать добро!» - предложили ребятам пофантазировать на тему новогодней елки победного 1945 года. Дети должны постараться воссоздать атмосферу того времени, передать ожидание праздника и Великой Победы. Конкурсанты также могут нарисовать работы по рассказам бабушек и дедушек или по фотографиям из семейных архивов.

Больше всего произведений поступило из Архангельской, Кемеровской, Московской, Орловской, Тверской областей, Республики Татарстан.

Оценивать работы юных участников будет профессиональное жюри: художник-иллюстратор, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества Евгений Медведев, специалисты Музея Победы и «Почты России». Возглавляет жюри уроженка Пскова, экс-мисс Вселенная, президент благотворительного фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

У тех, кто не успел отправить свои рисунки, еще есть время стать участником творческого состязания. Последний день приема заявок – 31 октября.

К участию в конкурсе приглашаются ребята в возрасте от 7 до 17 лет. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Финалисты конкурса будут объявлены 18 ноября.

Рисунки 10 победителей используют для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит «Почта России» тиражом 2000 экземпляров. Также лауреатам будут вручены билеты на новогодний исторический квест «Елка Победы».