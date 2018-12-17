Культура

Рождественская выставка откроется в выставочном зале «Союза художников России» в Пскове

25 декабря в 18.00 в выставочном зале регионального отделения «Союза художников России» состоится открытие Рождественской выставки. Как сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая выставочным залом Марина Авдалян, тема выставки, как и ее традиционное название, говорит о приближающемся Новогоднем празднике, о Рождестве Христовом.

И в то же время Рождественская выставка - это подведение итогов о проделанной работе за год и небольшой анонс на следующий.

«В этом году на Рождественской выставке мы представим вниманию посетителей часть работ, которые участвовали в выставке произведений художников Северо-Западного федерального округа "Российский Север-12" в Мурманске осенью этого года», - рассказала М.Авдалян.

В выставке принимали участие художники из республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и городов Санкт-Петербурга и Калининграда. Всего в Мурманске экспонировались более тысячи новых произведений, созданных за последние пять лет художниками Северо-Запада России, их представили более 500 авторов, в их числе 50 псковских художников.

«И это еще не все! Рождественская выставка - это сборная выставка, а это значит, что участниками могут стать все художники старше 17 лет. Это возможность показать свое творчество более широкому кругу зрителей», - подчеркнула Марина Авдалян.

На открытии Рождественской выставки гостей выставки ждет приятный сюрприз - праздничный мини- концерт учащихся музыкального отделения Псковского педагогического комплекса.

Выставка продлится до 20 января. В дни новогодних каникул зал работает с 11.00 до 16.00, 1, 2, 7 января - выходные.