Культура

Выставку об архитекторе, проектировавшем Спас на Крови в Петербурге и Успенский храм в Опочке, представит в Псковской области музей-памятник «Исаакиевский собор»

Наступающий год в Государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» станет годом Альфреда Парланда - выдающегося русского архитектора, который работал, в том числе, и в Псковской губернии и со дня смерти которого в сентябре 2019 года исполнится 100 лет. От этом со ссылкой на директора музея, уроженца Пскова Юрия Мудрова сообщает «MR7.ru» - информационно-новостное петербургское онлайн-издание.

Прежде всего Альфред Парланд известен как автор пр­оекта собора Воскрес­ения Христова (Спаса на Крови), реставрация которого, по словам Юрия Мудрова, завершится в 2022 году. Но уже в 2019-м музейщики «Исаакиевскиого собора» намерены создать передвижную выставку, рассказывающую о жизни и творчестве архитектора, и показать её в разных музеях России — в тех регионах, где были или сохранись до наших дней здания, поставленные по проектам Парланда. На территории Псковской области это в частности церковь Успения Пресвятой Богородицы в Опочке.

Успенский храм в Опочке в 1915 году. Фото: sobory.ru.

Этот храм был поставлен в 90-е годы XIX столетия петербургским купцом, уроженцем Опочки Алексеем Барышниковым. Председатель строительной Комиссии протоиерей Иаков Розанов утверждал, что столичный архитектор был не только автором чертежей, но и следил за работами по строительству, возможно дистанционно, и для отделки интерьеров также привлёк столичных художников. К сожалению, в 1934 году церковь была взорвана.

В качестве места показа выставки памяти Альфреда Парланда из Исаакия в Псковской области Юрий Мудров назвал Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».