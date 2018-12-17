Культура

В Псковском музее открылся экспозиционной комплекс, посвященный Полине Лозиной

В экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Псковского музея-заповедника 22 декабря открылся небольшой экспозиционной комплекс, посвященный 95-летию со дня рождения Полины Лозиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Полина Георгиевна Лозина (1923-1999) родилась в деревне Гнильско Гдовского района Псковской области, была девятым ребенком в большой крестьянской семье. В июне 1941 г. окончила среднюю школу.

Стать учителем Полина мечтала с самого детства, но помешала война. В годы Великой Отечественной войны была активной участницей партизанского движения, связной и разведчицей Второй Ленинградской партизанской бригады, учила детей на временно оккупированной фашистами территории Псковского края, добывала необходимую советским солдатам информацию.

После войны она заочно поступила в Псковское педагогическое училище на специальность «учитель начальных классов», училась на историческом факультете Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена, позднее перевелась на тот же факультет Псковского педучилища, закончила образование в 1950-м. С 1954 году работала в Псковской восьмилетней школе № 5, с 1957 год на протяжении 30 лет в деревне Лисьи Горки Псковского района Полина Лозина преподавала в начальных классах и руководила Любятовской малокомплектной школой.

Она была удостоена высоких наград: медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Партизану Отечественной войны», Ордена Отечественной войны II степени, Ордена «Знак Почета», Ордена Октябрьской революции.

За многолетний труд и высокие заслуги в области образования в 1960 году Полине Логозиной было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР». В 1979 году ей, одной из первых в стране и единственной в Псковской области, присвоено звание «Народный учитель СССР». В 1968 и 1978 годах являлась делегатом Всероссийских съездов учителей.

В память о выдающемся учителе ежегодно на базе Псковского государственного университета проходят Лозинские чтения, посвященные проблемам образования.

О Полине Логозиной был снят фильм, написано две книги и более тридцати статей в педагогических журналах, где описана ее удивительная судьба, педагогический талант, опыт нравственного воспитания школьников.

Ознакомиться с экспозиционным комплексом можно ежедневно с 11:00 до 18:00 при покупке билета в экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», кроме понедельника (выходной) и последнего вторника месяца (санитарный день).