Культура

Урок-презентация «Старая новогодняя игрушка» прошел в Псковском музее колледжа искусств

Открытый урок-презентация «Старая новогодняя игрушка» по дисциплине «Народное художественное творчество» состоялся 20 декабря в музее отделения культуры и искусств Псковского областного колледжа искусств.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей преподаватель Маргарита Самойлова, участниками открытого урока стали студенты и педагоги колледжа, а также несколько псковичей.

В канун новогоднего праздника студенты рассказывали о семейных традициях встречи Нового года, об истории возникновения елочных игрушек, читали стихи. В качестве экспонатов выставки «Старая новогодняя игрушка» были представлены разноцветные игрушки, стеклянные бусы, фигурка Деда Мороза, изготовленные в 70-х годах ХХ века.

О семейных реликвиях времен бабушки и дедушки рассказала студентка Светлана Макарчева, со своими коллекциями новогодних игрушек собравшихся познакомили: библиотекарь Надежда Смелягина, преподаватели Маргарита Самойлова и Снежана Власова.

Завершился открытый урок зажиганием свечей, загадыванием желаний и новогодними угощениями.

По словам преподавателей, такая форма проведения открытых уроков имеет практическую направленность, укрепляет межпредметные связи, способствует формированию бережного отношения к семейным ценностям, углубленному изучению истории и традиций своей семьи.