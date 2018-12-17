Культура

Псковский комитет по ОКН презентует клуб «Наследие» 25 декабря

Завтра, 25 декабря, в 18.30 в зале заседаний на улице Конной, 2 госкомитет по охране объектов культурного наследия Псковской области проведет презентацию клуба «Наследие». На заседание приглашаются все неравнодушные к судьбе памятников Пскова граждане.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области, создание клуба является инициативой комитета по ОКН.

Подробнее о новом клубе - целях, задачах его создания, программе деятельности - будет рассказано на заседании во вторник.