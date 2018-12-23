Культура

Бузова и Шнуров сравняли шансы поехать на «Евровидение-2019»

Телеведущая и певица Ольга Бузова и солист рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров имеют равные шансы представить Россию на «Евровидении» в 2019 году. Как пишут «Известия», об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал эксперт информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Николай Соловьев.

По словам эксперта, на данный момент шансы обоих исполнителей составляют около 14%.

«Как полагают аналитики, на «Евровидении» от России, скорее всего, выступят российская и таджикская исполнительница Manizha или экс-солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова. Вероятность этого - около 20%. Наименьшие шансы у Басты — всего 6% вероятности», — добавил Соловьев.

Эксперт добавил, что аналитики выделают скандального хип-хоп исполнителя Элджея, а также Монеточку и Гречку.

64-й международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. В конце октября был озвучен девиз «Евровидения-2019» - «Позволь себе мечтать».