Культура

Дональд Трамп признан худшим актером

Вручение награды «Золотая малина» за самые сомнительные достижения в кинематографе прошло в Голливуде. Как передает «Интерфакс», рекордсменом стала комедия «Холмс & Ватсон», которая победила сразу в трех номинациях, включая «Худший фильм», «Худший режиссер» (Итэн Коэн) и «Худший актер второго плана» (Джон Си Райли).

Худшей актрисой года назвали Мелиссу Маккарти за сразу две работы в фильмах «Игрушки для взрослых» и «Душа компании». Причем в этом она имеет шансы получить премию «Оскар» как лучшая актриса за картину «Сможете ли вы меня простить?», так что организаторы «Золотой малины» присудили Маккарти премию за восстановление репутации.

В 2010 году Сандре Буллок уже удалось выиграть в один год «Золотую малину» и «Оскар». Тогда американская актриса даже посетила церемонию вручения наград за сомнительные кинодостижения, хотя обычно звезды игнорируют это мероприятие. Но вот уже некоторое время «Золотые малины» не раздают «вживую», так что у Маккарти не было возможности забрать сомнительный приз лично.

Худшим актером назвали президента США Дональда Трампа за роль самого себя в документальных лентах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9». Американскому лидеру также присудили награду за «Худший актерский дуэт» - жюри отметило в этой категории Трампа и его «бесконечную мелочность».

Обладателей «Золотой малины» традиционно называют накануне вручения премии «Оскар» - она пройдет в ночь на 25 февраля.