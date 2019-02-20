Борис Акунин предложил читателям выбрать идею для будущей книги

Писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, предложил читателям выбрать одну из двух идей для своей следующей книги. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает ТАСС.
В качестве вариантов он предложил книгу в стиле «Фэнтези» из забытой серии «Жанры» или детективный роман о помощнике Эраста Фандорина Масы после его возвращения в Японию.
«В последние месяцы я что-то начал ощущать фантомные боли в отсеченной конечности развлекательной беллетристики. Меня тянет снова поскакать по зеленой лужайке. Даже на двух разных лужайках, притом одновременно», — написал Акунин и рассказал о двух своих идеях.
Он особо подчеркнул, что на обе книги его точно не хватит, так сразу после нового романа он вернется к «суровой прозе». Поэтому он предложил читателям выбрать самим, что им более интересно.
«Не обещаю, что исполню желание большинства, но, может быть, оно повернет поселившегося во мне Буриданова осла в какую-то определенную сторону», - подытожил писатель.