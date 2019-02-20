Культура

Мать-и-мачеха посоревнуется с канадскими флоксами в новом проекте пушкинских доброхотов

В Интернете набирает силу новый фотопроект доброхотов Пушкинского Заповедника - бойцов из отряда Археологического клуба (ПМЦ «Лигово», Санкт-Петербург) под руководством историка и археолога, кандидата педагогических наук, лауреата национальной премии «Хранители наследия» в номинации «Доброхотство» Всеволода Пежемского. Свой проект волонтёры из северной столицы организовали в ответ на всеобщее февральское ожидание весны и тепла. И назвали его «Весёлый сад», имея в виду строки из лицейского, 1815 года, стихотворения А.С. Пушкина «Послание к Юдину»: «На холме домик мой; с балкона / Могу сойти в веселый сад, / Где вместе Флора и Помона /Цветы с плодами мне дарят…».

Петровское. Май. С официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети.

В проекте, который разворачивается на официальных страницах Государственного музея-заповедника «Михайловское» и ПМЦ «Лигово» ВКонтакте, представлены «цветочные» снимки воспитанников молодежного объединения «Археологический клуб», сделанные в Михайловском, Петровском, Тригорском, Бугрово. Во время летних визитов в Святогорье, которые у петербургских волонтёров принято называть экспедициями, отряд среди прочего организует ещё и собственную фотовидеошколу. Результаты этой работы часто весьма и весьма интересны и востребованы не только досужими зрителями, но и в профессиональной среде. Так, например, учащиеся этой необычной школы помогли музейщикам «Михайловского» создать виртуальную экскурсию по музейному комплексу в деревне Бугрово, отсняв несколько круговых панорам на местности и поднимаясь ради такой работы чуть ли не на рассвете, чтобы свободно работать в музее, пока туда не пришли первые посетители.

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Очень интересны и многие другие, так или иначе связанные с работой фотовидеошколы проекты Археологического отряда: «Глобус Пушкинских Гор», «Тригорское как маленькая планета», «Виртуальный музей каменных крестов и камней», размещённый на музейном сайте, и так далее.

Новый проект «Весёлый сад» помимо познавательной и учебной составляющих включает в себя и некоторый элемент соревновательности. Руководство отряда просит посетителей страниц музея-заповедника и подростково-молодёжного центра отмечать понравившиеся снимки. Кадры, получившие большее количество лайков, войдут в выставку по итогам акции.

«И ни на минуту не забудем, что цветы в Пушкинском Заповеднике - результат самоотверженной работы сотрудников музея», — пишет, представляя новый проект, руководитель отряда Всеволод Пежемский. Богатство цветочного убранства мемориальных усадеб в конкурсных снимках представляют и весенние, и летние, как садовые, культивируемые, так и дикорастущие цветы: сирень, мать-и-мачеха, гиацинты, тюльпаны, виолы («Анютины глазки»), маргаритки, канадские флоксы, цветущие яблони, многие другие.