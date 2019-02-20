Культура

Музей-усадьба народа сето приглашает на выставку носков «Носки и гольфы»

Псковичей и гостей региона приглашают на выставку сетоских носков «Soki ja põlvigu (Носки и гольфы)» в музее-усадьбе народа сето в д. Сигово.

Как сообщает пресс-служба Изборского музея, на выставке представлены носки, связанные мастерицами сето в национальных традициях своего народа. На большинстве экспонатов можно увидеть узоры, которые, как утверждают сами женщины сето, приносят удачу, любовь, богатство или укрепляют здоровье.

Каждый четверг и пятницу в музее-усадьбе вы сможете научиться вязать теплые носочки со своим уникальным узором. А после мастер-класса можно угоститься традиционным сетоским пирогом с травяным чаем.

Стоимость мастер-класса по цене входного билета в музей (дети – 100 рублей, взрослые – 200 рублей).

Запись по телефону +7-911-385-34-61.