Культура

Областная библиотека приглашает на программу, посвященную Ивану Бунину

27 февраля в 15:00 региональный центр чтения псковской областной библиотеки представит литературно-художественную программу «Иван Бунин. Бег времени». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Встреча из просветительского цикла «Литература русского зарубежья» продолжает проект «БиблиоТеатр «Прямая Речь»».

Программа пройдет в псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (ул. Набат, д.5).

В основе сценария – книга писателя «Окаянные дни»; при работе использованы литературоведческие труды ведущих буниноведов - Олега Михайлова, Николая Мельникова.

Программа сопровождается видеорядом из фотографий, кадров исторической кинохроники. Прозвучат стихотворения разных лет, отрывки из романа «Жизнь Арсеньева», за который Бунин получил звание лауреата Нобелевской премии по литературе.

Автор проекта и ведущая, руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева.

В программе участвует заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, актер псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Встреча состоится в рамках социального партнерства Псковской областной универсальной научной библиотеки и Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Вход свободный.