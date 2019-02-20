Культура

«Поэтический сhallenge» пройдет в Великих Луках

21 марта, в 18.00, в торговом центре «Апельсин» состоится акция «Поэтический сhallenge - 2k19» (16+). Поэтический challenge - это способ показать свои способности и творчество. Центральная городская библиотека приглашает любителей поэзии и авторов, достигших 16 лет, принять участие в празднике рифм, сообщает комитет культуры администрации города Великие Луки.



«У вас появится возможность исполнить одно произведение любимого поэта или два авторских перед многочисленной публикой», - отмечают организаторы мероприятия.

Заявки принимаются до 15 марта 2019 года. В заявке нужно указать ФИО, возраст, телефон, место учебы/работы, произведение, с которым хотите выступить, текст нужно закрепить к заявке отдельным файлом.

Организаторы отмечают, что вправе завершить принятие заявок раньше 15 марта в связи с большим количеством участников.