Культура

Выставка «Следы войны» проходит в Великих Луках

Уникальная выставка «Следы войны», посвященная послевоенному разминированию города, проходит в Краеведческом музее Великих Лук.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, центральное место на выставке занимает авиабомба, найденная 4 сентября 2018 года при строительстве дороги к путепроводу на улице Дьяконова.

Также вниманию великолучан и гостей города представлены неразорвавшиеся бомбы, гранаты и снаряды, найденные после освобождения Великих Лук на улицах - в окопах, воронках и развалинах домов.