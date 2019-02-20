Культура

Великолукская центральная библиотека приглашает на выставку «Театр и время»

Великолукская центральная городская библиотека имени М.И. Семевского 11 марта приглашает в 16.00 на презентацию выставки-экспозиции «Театр и время», посвященную году театра в России и 100-летию Великолукского драматического театра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, на открытии выставки выступит главный библиотекарь ЦГБ имени М.И. Семевского Ирина Крикунова, которая расскажет о ежегодниках императорских театров и ежегоднике Петроградских государственных театров сезона 1919-1920 годов из фонда редких книг, представленных в экспозиции.

С документами из личного архива директора Великолукского драматического театра с 1977 по 1981 годы Виктора Шнеура познакомит сопредседатель Великолукского краеведческого общества Галина Трофимова.

Более поздний период работы Великолукского драматического театра представлен в фотографиях и театральных программках из личных архивов Заслуженного артиста РСФСР Анатолия Иванова и заведующей ЦПИ ЦГБ имени М.И. Семевского Галины Федоровой.

Об уникальных документах заслуженных артистов РСФСР Федора Комова и Анастасии Десятовой расскажет заместитель директора ЦГБ Алена Фролова. Поздравят гостей с открытием выставки солисты детской музыкальной школы №1 им. М.П. Мусоргского.