Культура

За месяц более 100 участников коллективов «Дома офицеров» приняли участие в фестивалях и конкурсах на площадках России

Более 100 участников коллективов МБУК «Дом офицеров» в феврале 2019 года приняли участие в фестивалях и конкурсах, прошедших на ведущих площадках городов Российской Федерации.

Так, 17-19 февраля танцоры коллектива театр танца «Русские узоры» приняли участие в концертах Рождественского молодежного фестиваля искусств в Москве. Танцоры младшей группы основного состава народного самодеятельного коллектива «Театр танца Русские Узоры», балетмейстер которого Ольга Семенова, приняли участие в танцевальном фестивале-конкурсе «Энергия Севера», который проходил с 15 по 18 февраля в Петрозаводске.

Также коллективы приняли участие в IX фестивале «Помним. Гордимся. Верим» в Архангельске. В составе псковской делегации приняли участие: народный самодеятельный коллектив «Театр танца Русские узоры», руководитель Ирина Казимир, солистка вокальной группы «Лаванда» Ольга Шалобудова, руководитель Светлана Дмитриева, солисты вокальной студии «Признание» Владислав и Татьяна Швец, руководитель Любовь Батеева.