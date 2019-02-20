Культура

Более 250 детей примут участие в областном концерте детского творчества «Созвездие будущего»

Более 250 детей из разных районов Псковской области соберутся в Пскове в конце марта, чтобы поучаствовать в концерте, проводимом в рамках фестиваля детского творчества «Созвездие будущего».



«Участников будет очень много, более 250 детей дошкольного возраста. Приедут два детских сада из Великих Лук, дети из Псковского района, из Пскова. Будет много номеров: это вокал, хореография, дети будут читать со сцены стихи, также будут вокально-хореографические постановки. Из Великих Лук приезжает театр детской песни, у них всегда интересные выступления. Это дети дошкольного возраста, они уже в прошлом году приезжали два раза на наши концерты, им у нас нравится», - рассказала хореограф, организатор фестиваля, Светлана Карасева.



Она также пояснила, что концерт планировалось провести 23 февраля, однако, из-за ограничительных мер по гриппу и ОРВИ он был перенесен. Мероприятие состоится 29 марта в 18:30 в Доме офицеров.



Фестиваль «Созвездие будущего» проходит в Псковской области ежегодно с 2006 года. На протяжении всего времени поддержку в проведении мероприятия оказывает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Юрий Сорокин.



За 12 лет существования фестиваля, участие в нем приняли порядка 12 тысяч дошколят. Благодаря участию в «Созвездии будущего», дети получают возможность продемонстрировать свое мастерство в музыке, танцах, театральном и изобразительном искусстве.