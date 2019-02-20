Культура

В Порхове прошел показ остросоциальной драмы о проблемах подростков

Социальную драму «И не надо быть Богом» увидели 25 февраля ученики порховских школ. Спектакль был показан в МБУК Порховский Социально-культурный комплекс в рамках проекта «Искусство против суицида» ПОООМС «Дети - наше будущее».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПОООМС, актеры спектакля - сами подростки из творческих мастерских «Дети - наше будущее» и партнера проекта - детского образцового коллектива театра «Бенефис» донесли до зрителей то, что очень важно слушать и слышать другого человека, ведь каждый из нас нуждается в понимании.

После показа спектакля последовал рефлексивный этап - интерактивное просветительское собрание для подростков и их родителей. Во время собрания для подростков из Порхова прошло обсуждение спектакля и тренинги по саморазвитию и личностному росту от психолога Галины Радкевич.

В завершении мероприятия все получили буклеты о социальных сетях, о психологических особенностях подросткового возраста.

У социальной драмы «И не надо быть Богом» две сюжетных линии. Первая - про девочку Уилли, которая рассказала мальчику Тому свою личную трагедию. Девочка осталась совсем одна: без родителей и поддержки. Девочка выживала, как могла, сама преодолевала трудности. Вторая сюжетная линия - разговор двух школьников, которые пропускают урок: о Боге, об одиночестве, о непонимании, о своих страхах и другом.

В завершении мероприятия все получили буклеты о социальных сетях, о психологических особенностях подросткового возраста.

А потом артисты из Пскова отправились на экскурсию по Порхову, которая прошла в рамках проекта «Путешествие к истокам». Ребята заранее подготовились к экскурсии и во время прогулки по Порхову рассказывали друг другу исторические факты об этом городе.

Ребята посетили Памятник воинам-освободителям на площади Красной Армии и познакомились с историей Порхова во время Великой Отечественной войны.