Культура

Послание потомкам обнаружили в Поганкиных палатах

В Поганкиных палатах при проведении ремонтно-реставрационных работ обнаружили послание потомкам. Как рассказали в Псковском музее-заповеднике, оно было запечатано в бутылке. При открывании из нее выпал сложенный в несколько раз листок пожелтевшей бумаги. Когда его развернули, то оказалось, что это послание потомкам, написанное 33 года назад.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, необычное письмо написал от имени реставраторов Архитектурно-реставрационной мастерской № 4 ЛФИ «Спецпроектореставрация» в декабре 1985 года Артем Конов. В 1980-е годы именно эта организация проводила исследования и архитектурные обмеры здания Поганкиных палат. «Решение о письме „в бутылке“ пришло к нам спонтанно, - пишет Артем Конов. - Облазив все уголки, исследователям так и не удалось напасть на след какого-либо клада».

Авторы послания поздравили своих потомков с наступающим Новым годом и пожелали будущим исследователям успехов.

Напомним, что Поганкины палаты закрылись на реставрацию в ноябре 2018 года. Ремонтно-реставрационные работы проводит ОАО «Ренессанс - Реставрация» (г. Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры.