Культура

Объявлена тема михайловской конференции «Библиотека в усадьбе»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» объявили тему традиционных научно-практических чтений «Библиотека в усадьбе». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в нынешнем году речь на конференции поведут… о воспоминаниях. Организаторы чтений предлагают потенциальным их участникам вернуться «…в давно забытые места» и увидеть день сегодняшний как продолжение прошлого, причем, не просто предаваться ностальгии, но и «…анализировать дела минувшие, давая себе и будущему поколению возможность исправить ошибки прошлого, продолжить движение в будущее с богатейшим багажом прекрасного и достойного памяти потомков».

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к роману «Евгений Онегин» (из собрания Пушкинского заповедника)

Конференция по итогам исследований о русской усадьбе, об усадебных книжных коллекциях, как утраченных, так и сохранённых и сегодня продолжающих жизнь в собраниях современных библиотек, музеев, в частных коллекциях, назначена на 25 - 27 апреля. Чтобы принять в ней участие в качестве выступающего, с докладом или сообщением, необходимо до 31 марта включительно отправить в музей заявку по предложенному образцу.

Чтобы стать слушателем чтений «От Вас беру воспоминанье, / А сердце оставляю вам...», никакие предварительные согласования с музеем не требуются, вход на пленарные заседания конференции - традиционно очень сильной - свободный для всех желающих.