Культура

Чучело Масленицы в Пскове сожгут 10 марта в 16.00

Масленичные гуляния пройдут в Пскове 10 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, программу мероприятий представил в ходе рабочего совещания с представителями органов местного самоуправления по обсуждению плана работ на март начальник городского управления культуры Юрий Мартынов.

Он отметил, что в этом году было принято решение провести мероприятия, посвященные проводу зимы и Масленице 10 марта в 13.00, а традиционное сжигание чучела Масленицы запланировано на 16.00. До этого программа обсуждалась, и все изменения, внесенные в нее, связаны с пожеланиями, которые жители города Пскова высказали ранее после проведения праздничных мероприятий.

Добавим, что в этот день масленичные гуляния пройдут в учреждениях культуры муниципалитета.