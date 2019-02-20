Культура

На блины с припеком приглашает музей-заповедник «Михайловское»

Отгулять нынешнюю широкую масленицу «у бугровского мельника» приглашает псковичей и гостей региона государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе массовых музейных мероприятий, праздничные гуляния здесь начнутся уже в первый день весны, а после выходных, со среды, 6 марта, будут идти до 10 марта включительно.

Игорь Шаймарданов. Масленица. Из цикла «МультПушкин». Из собрания Пушкинского Заповедника

Интерактивная театрализованная программа, по музейной традиции, основана на произведениях «михайловского барина Ляксандры Сергэича» и на местном фольклоре пушкинского и допушкинского времени - как на музыкальном, так и на литературном и игровом материале, записанном в регионе отечественными этнографами. Гостей вовлекут в игры, которые были популярны в крестьянской среде ещё в позапрошлом столетии, покатают на телеге, позовут жечь масляное чучело. Не забудут и про угощение - блины в Бугрово в этот раз будут не только с «масельцем», но и с припёком.

Сеансы программы «Не житье, а Масленица!» 1-3 и 6-10 марта назначены на 11.00, 13.00 и 15.00. Гостей музея просят «забронировать» билет на праздник заранее, потому что даже не бедное деревенское подворье может вместить за раз группу не более чем в сорок человек. О намерении стать участником масленичного действа можно сообщить по телефонам: 8 (81146) 2-23-21, ежедневно, или 8 (81146) 2-18-15, со среды по воскресенье.

В заповеднике отметили, что масленичную программу из «Михайловского» можно заказать и на выезд, если заказчик готов прислать за музейными артистами свой транспорт.