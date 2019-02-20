Календарь масленичных мероприятий в Пскове опубликовал ОЦНТ

Псковский областной центр народного творчества приглашает на масленичные мероприятия.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, с 26 февраля открыта выставка «Масленичный сувенир» (Дом ремесел, ул. Некрасова, 8).
3 марта в 15.00 пройдет Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» (Псковский областной колледж искусств, ул. Воеводы Шуйского, 2).
7 марта в 18.00 состоится Молодежная масленичная вечерка (Псковский областной центр народного творчества, ул. Некрасова, 10).
10 марта в 13.00 приглашаем на народное гуляние «Широкая Масленица» (Октябрьская площадь и Детский парк), в 16.00 состоится традиционное сжигание чучела Масленицы.