Календарь масленичных мероприятий в Пскове опубликовал ОЦНТ

Российский школьник спас жизнь пассажира на борту самолета

Прокуратура Бежаницкого района через суд обязала муниципальные власти устранить нарушения транспортной безопасности

ПЛН-ТВ: Как псковичи оценивают качество дорог и уборки города?

В Пскове планируют в «открытом режиме» следить за состоянием дорог