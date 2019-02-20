Культура

В Великих Луках пройдут «Громкие семейные чтения»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Великолукская центральная городская библиотека имени М.И. Семевского» при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки проводит «Громкие семейные чтения» в пространстве региона в рамках проекта «Команда 2018».

Как сообщили организаторы, 23 марта в 12.00 одновременно в разных библиотеках Псковской области пройдут чтения книги Ю.В. Степанова «Легенды и предания Псковщины». В них примут участие семьи, члены которых внесли значимый вклад в развитие региона.

Целью проведения чтений является поддержка, развитие и популяризация семейного чтения, формирование любви к книге и культуры чтения.