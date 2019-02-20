Культура

Псковский фестиваль «Добрый рок» поддержат концертом в Смоленске

В смоленском клубе А1 16 марта пройдет концерт в поддержку Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок».

В программе под девизом «Добрый рок жив» принимают участие команды из разных городов России и ближнего зарубежья: TRiJET (Гагарин ), ВЕНА (Смоленск), М.Т.М. (Минск), «Мертвые осы» (Великий Новгород).

Вся прибыль с концерта пойдет на поддержку гала-концерта VII сезона Международного благотворительного фестиваля живой музыки фестиваля «Добрый рок», который пройдет в Пскове в июле. Планируется, что гала-концерт будет проходить 2 дня и в нем примут участие порядка 30 рок-групп.

Поддержать фестиваль можно ЗДЕСЬ www.planeta.ru/campaigns/dobro_rock.

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