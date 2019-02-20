Культура

Крупная музыкальная продюсерская компания из Петербурга стала партнером гала-концерта фестиваля «Добрый рок»

Информационным партнером гала-концерта фестиваля «Добрый рок 2019» стала крупная музыкальная продюсерская компания «Bomba-Piter Inc.». Компания уже 25 лет является одной из известнейших фирм по продюсированию, паблишингу, дистрибуции, промоушену и event-деятельности в Северо-Западном регионе.

В режиме нон-стоп «Bomba-Piter Inc.» открывает аудитории интересные и перспективные проекты: это и новые имена, аккумулированные в музыкальных промо-сборниках «ОХОТА!», и поистине грандиозные и масштабные мероприятия, такие как фильм-концерт «Рок-волна», ряд джазовых фестивалей, уникальный международный «Афрофест», проект «Звуки Улиц Питера», телевизионная программа «Неформат» и многочисленные рок-фестивали.

Помимо этого «Bomba-Piter Inc.» занимается поддержкой благотворительных проектов, старт-апов, дистрибуцией художественных и документальных фильмов и, конечно же, изданием музыкальной продукции.

Напомним, поддержать «Добрый рок 2019» можно ЗДЕСЬ.

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