Культура

В первый день весны Художественный салон приглашает великолучан на новые выставки

С 1 марта в Художественном салоне Великих Лук начнет работу выставка великолукских живописцев «Весенний салон». Экспозиция будет работать три весенних месяца, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

В рамках проекта «Поддержка декоративно-прикладного искусства южного региона Псковской области» 1 марта откроются сразу четыре выставки талантливых мастериц: Татьяны Зуевой «Вышивка крестиком», Галины Казаковой «Винтаж» (декупаж) и Марины Родионовой «В ожидании весны», Людмилы Лабецкой «Декупаж. Мелодия весны».

Продолжит свою работу и выставка образцового коллектива Молодежного театра моды «Абстракция» (средняя школа №5). В первый день весны откроется новая экспозиция «Радуга» образцового коллектива Молодежного театра моды «Абстракция».

Полюбившаяся многим великолучанам и гостям города выставка Ирины Дорониной «Вдохновение» (в рамках проекта «Поддержка творческих самобытных художников») также будет открыта для просмотра всем желающим.

«Мы с радостью ждем в гости великолучан и гостей города. Весенние выставки особенно прекрасны, - приглашает заведующая Художественным салоном Евгения Соо. - Двери Художественного салона всегда открыты».

Великолучан и гостей города ждут на выставках по адресу: проспект Ленина, дом 30/9.