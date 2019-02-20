Культура

В Псковском колледже искусств представили литературно-художественную программу об Иване Бунине

Литературно-художественная программа «Иван Бунин. Бег времени» состоялась в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова в рамках проекта «БиблиоТеатр «Прямая Речь»». Автор и ведущая - руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей в колледже, в основе сценария – книга писателя «Окаянные дни», материалы литературоведческих исследований ведущих буниноведов - Олега Михайлова и Николая Мельникова.

Программу из стихотворений Бунина разных лет, отрывков из романа «Жизнь Арсеньева» сопровождал видеоряд из фотографий, кадров исторической кинохроники.

В программе участвовал заслуженный артист РФ, артист Псковского драмтеатра Виктор Яковлев.

Напомним, что Иван Алексеевич Бунин жил и творил в Себежском уезде в усадьбе поэта Александра Сергеевича Черемнова и его покровительницы Марии Павловны Миловидовой летом 1912 года.

Инициатором Бунинских чтений на Псковщине стал краевед, почетный гражданин города Пскова Натан Феликсович Левин. Первые чтения состоялись в 2012 году и с тех пор раз в два года в Себежском районе и Пскове собираются почитатели и исследователи творчества Бунина, чтобы поговорить о великом русском писателе, первом из русских литераторов, удостоенных в 1933 году Нобелевской премии «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».