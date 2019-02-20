Культура

Около 200 заявок поступило на фестиваль «Зеленое яблоко» в Пскове

двухсот заявок из разных городов России и ближнего зарубежья поступило на начало марта от желающих принять участие в первом Молодежном поэтическом фестивале «Зеленое яблоко – 2019», который пройдет в Пскове 18-19 апреля.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей координатор Молодежного поэтического фестиваля «Зеленое яблоко - 2019» Татьяна Рыжова,

является частью большого социального проекта «Стихи и песни на границе России», поддержанного грантом президента Российской Федерации, и связывает свое рождение с грядущим событием - 39-ми Международными Ганзейскими днями в июне 2019 года в Пскове.

поэтому в программу проведения конкурсов поэтов и чтецов фестиваля включены, наряду с другими, такие номинации, как «Историко-патриотическая поэзия», «Псков, воспетый временем», «Стихи поэтов земли Псковской», «Поэзия Пушкина».

В своих письмах из Москвы, Севастополя, Красноярска, Сургута, Улан-Удэ, Уральска и других уголков России молодые авторы выражают горячее желание побывать в Пскове, прикоснуться к его истории.

молодежь Псковщины приглашают также достойно представить нашу область и присылать заявки до 1 апреля на адрес greenapple-ryzh@yandex.ru.

Положение о конкурсах, форму заявки, интересные новости о проекте можно найти на странице https://vk.com/fest.zelenoe.yabloko.