Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для слякоти
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Есть билет на балет!
Мариинка: впервые в Пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Децл «Морфия»
Минпромторг отжигает
 
 
 
ещё Культура 20.02.2019 10:1273 Музейный релакс от Жанны Малышевой 01.03.2019 21:480 Около 200 заявок поступило на фестиваль «Зеленое яблоко» в Пскове 01.03.2019 15:120 Бесплатно посмотреть мультфильмы смогут юные жители Псковской области в рамках работы детских киноклубов 01.03.2019 14:430 В Псковском колледже искусств представили литературно-художественную программу об Иване Бунине 01.03.2019 14:210 В Пскове наградили победителей областного детского литературного конкурса «Мой Пушкин» 01.03.2019 13:200 В первый день весны Художественный салон приглашает великолучан на новые выставки
 
 
 
Самое популярное 27.02.2019 11:3517 Псковский кондитер не уплатил 75 млн рублей налогов 26.02.2019 15:2970 Перерасчет по квитанциям на вывоз мусора гарантирован - Сергей Пайст 26.02.2019 17:193 Послание потомкам обнаружили в Поганкиных палатах 27.02.2019 09:5628 Четыре человека пострадали в столкновении двух автомашин на улице Труда в Пскове, один находится в тяжелом состоянии 27.02.2019 18:09217 Иван Цецерский о стрелах негатива, контроле за дорожными подрядчиками и моральной готовности к отставке
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Около 200 заявок поступило на фестиваль «Зеленое яблоко» в Пскове

01.03.2019 21:48|ПсковКомментариев: 0

двухсот заявок  из разных городов России  и ближнего зарубежья поступило на начало марта от желающих принять  участие в первом Молодежном  поэтическом фестивале «Зеленое яблоко – 2019», который  пройдет в Пскове 18-19 апреля.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей координатор Молодежного  поэтического фестиваля «Зеленое яблоко - 2019» Татьяна Рыжова,

является частью большого социального проекта «Стихи и песни на границе России», поддержанного грантом президента Российской Федерации, и связывает свое  рождение с  грядущим событием  -   39-ми Международными Ганзейскими днями  в июне 2019 года в  Пскове.

поэтому в программу проведения конкурсов поэтов и чтецов фестиваля включены, наряду с другими, такие номинации, как «Историко-патриотическая поэзия», «Псков, воспетый временем», «Стихи поэтов земли Псковской», «Поэзия Пушкина».

В своих письмах из Москвы, Севастополя, Красноярска, Сургута, Улан-Удэ, Уральска и других уголков России молодые авторы выражают горячее желание побывать в Пскове, прикоснуться к его истории.

молодежь Псковщины приглашают также достойно представить нашу область и присылать заявки  до 1 апреля  на адрес greenapple-ryzh@yandex.ru.

Положение о конкурсах,  форму заявки, интересные новости о проекте можно найти на странице https://vk.com/fest.zelenoe.yabloko.

Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы относитесь к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области?
В опросе приняло участие 371 человек
01.03.2019, 21:480 Около 200 заявок поступило на фестиваль «Зеленое яблоко» в Пскове 01.03.2019, 21:230 Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-ой роты 01.03.2019, 21:151 В 2018 году 45 отравлений закончились летальным исходом в Псковской области 01.03.2019, 21:149 Псковский журналист Светлана Прокопьева стала лауреатом премии «Редколлегия»
01.03.2019, 21:101 Из-за запаха дыма были эвакуированы 20 человек из Псковской областной больницы 01.03.2019, 20:504 «Единая Россия» добилась пересмотра решения о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч 01.03.2019, 20:400 В Псковской области принимаются заявки на жеребьевку на добычу охотничьих ресурсов 01.03.2019, 20:132 Ярмарка вакансий состоится в Пскове 6 марта
01.03.2019, 19:527 Псковские профсоюзы обсудили информацию о строительстве завода «Титан-Полимер» 01.03.2019, 19:430 Александр Козловский о поддержке бизнеса, «мусорной» реформе и территориальном общественном самоуправлении 01.03.2019, 19:260 Псковичей приглашают встретить весну в ТРК «Акваполис» 01.03.2019, 19:112 Для консультации в Пенсионном фонде Красногородского района используют кодовое слово
01.03.2019, 18:560 В Госдуму внесли проект о детях, рожденных суррогатной матерью 01.03.2019, 18:353 Весенние скидки на голубцы и другие мясопродукты объявили в магазинах «Деревня Соловьи» 01.03.2019, 18:2720 Интерактив: Не помешает ли новый мост яхтсменам? 01.03.2019, 18:164 Эксперты: 8 Марта российские туристы предпочитают отмечать в Италии, Германии и Турции
01.03.2019, 17:560 В России обновят список запрещенных для женщин профессий 01.03.2019, 17:4921 Губернатор проинформировал полпреда о социально-экономической ситуации в регионе 01.03.2019, 17:422 Открыта «горячая линия» по вопросам кори 01.03.2019, 17:370 В Пскове прошли торжественные мероприятия, посвященные 26-летию образования СОБР
01.03.2019, 17:2831 Поезд с трофейным сирийским вооружением в мае прибудет в Псков и Великие Луки 01.03.2019, 17:210 В псковском ООО УК «Жилсервис» создана профсоюзная организация 01.03.2019, 17:100 Продолжается первый этап конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных» 01.03.2019, 16:5818 18 улицам Пскова планируют присвоить названия
01.03.2019, 16:551 2-3 марта будет дан старт второму сезону профсоюзного проекта «Танцетерапия» 01.03.2019, 16:450 Псковская таможня выявила 2 автомобиля, ввозимых под видом запчастей 01.03.2019, 16:3883 Эксперт о заводе «Титан-Полимер»: Экологическое воздействие от таких предприятий - минимально 01.03.2019, 16:306 «Азимут» с 4 мая открывает рейс из Пскова в Сочи
01.03.2019, 16:220 До минус 12 градусов похолодает завтра ночью в Псковской области 01.03.2019, 16:200 Пушкиногорцы встретились с ветераном войны 01.03.2019, 16:1540 Интерактив: Региональный оператор «Экопром» по-тихому возит мусор на закрытый стругокрасненский полигон 01.03.2019, 16:129 Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о бессрочном назначении мировых судей
01.03.2019, 16:002 В Пскове открылась детская выставка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана 01.03.2019, 15:391 Правительство РФ с 1 марта ввело лицензирование автобусных перевозок 01.03.2019, 15:388 Память десантников 6-й роты почтили псковские коммунисты 01.03.2019, 15:210 Псковичи подали более 120 заявлений на оплату услуг дошкольного образования из средств материнского капитала
01.03.2019, 15:1848 В Общественной палате Псковской области создана рабочая группа по контролю за строительством «Титан-Полимера» 01.03.2019, 15:1718 Александр Козловский: Бесконечно бизнес прессовать невозможно 01.03.2019, 15:120 Бесплатно посмотреть мультфильмы смогут юные жители Псковской области в рамках работы детских киноклубов 01.03.2019, 15:104 Единороссы объяснили пушкиногорцам преимущества ТОСов
01.03.2019, 15:0610 Ученые ПсковГУ о новых официальных символах региона: Треугольный орнамент, изображенный на флаге, можно увидеть на псковских церквях 01.03.2019, 15:0532 Псковские коммунисты инициируют референдум по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» 01.03.2019, 14:4825 Александр Козловский: «Мусорная реформа» в Псковской области проходит гораздо лучше, чем в других регионах 01.03.2019, 14:446 Полпред Александр Гуцан высоко оценил возможности Псковского перинатального центра
01.03.2019, 14:430 В Псковском колледже искусств представили литературно-художественную программу об Иване Бунине 01.03.2019, 14:370 В марте 2019 года мобильная клиентская служба ПФР посетит десять волостей в семи районах Псковской области 01.03.2019, 14:290 Tele2 назвала популярных на Северо-Западе хип-хоп исполнителей 01.03.2019, 14:260 35 земельных участков проверил псковский Росреестр в феврале
01.03.2019, 14:2434 Интерактив: Мой маленький мусорный протест 01.03.2019, 14:210 В Пскове наградили победителей областного детского литературного конкурса «Мой Пушкин» 01.03.2019, 14:208 Нужно поддерживать уже существующие предприятия - Александр Козловский 01.03.2019, 14:055 Александр Гуцан: Подвиг десантников 6-й роты дал возможность стране взглянуть на российскую армию под другим углом
01.03.2019, 13:532 Лидер «справедливороссов» Сергей Миронов: 6-я рота, ушедшая в бессмертие, всегда будет с нами 01.03.2019, 13:5316 Природоохранная прокуратура через суд обязала власти Пскова обеспечить рекультивацию городской свалки 01.03.2019, 13:411 Жители Великих Луках выбрали для благоустройства в рамках партпроекта «Городская среда» спуск к острову Дятлинка 01.03.2019, 13:3912 Мы все в долгу перед родными героев-десантников - Михаил Ведерников
01.03.2019, 13:370 Мошенник обманул великолучанина 01.03.2019, 13:258 Александр Козловский: Контрольные и фискальные органы должны быть помощниками бизнеса 01.03.2019, 13:200 В первый день весны Художественный салон приглашает великолучан на новые выставки 01.03.2019, 13:148 Александр Козловский: Главным исполнителем поручений Путина должен быть губернатор
01.03.2019, 13:0240 Интерактив: Квитанция покойнику, или Самозарождение мусора из ниоткуда 01.03.2019, 12:4112 Михаил Ведерников и Александр Гуцан вместе с псковичами почтили память десантников 6-й роты 01.03.2019, 12:291 Незадекларированный самовар, изъятый в Шумилкино, оказался культурной ценностью 01.03.2019, 12:114 ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Псково-Печерская обитель»
01.03.2019, 12:097 В Пскове алиментщика, которого искали более 8 лет, обнаружили при попытке перейти железную дорогу не там, где надо 01.03.2019, 12:078 Память бойца 6-й роты почтили в Пскове сторонники «Единой России» 01.03.2019, 11:567 14 организаций и ИП проверит псковская трудовая инспекция в марте 01.03.2019, 11:480 В Великих Луках от дома на улице Щорса угнали иномарку
01.03.2019, 11:401 Военнослужащий управления Росгвардии по Псковской области занял призовое место в творческом конкурсе 01.03.2019, 11:344 Предварительное голосование «Единой России» по довыборам в Великолукскую гордуму пройдет 3 марта 01.03.2019, 11:2820 Сегодняшний день навсегда вписан в историю Псковской области - Александр Гуцан о госрегистрации флага и герба 01.03.2019, 11:205 Николай Рассадин о растущем политическом давлении и ненужной прослойке между властью и бизнесом
01.03.2019, 11:0722 Эффективность губернаторов в Кремле будут оценивать по качеству дорог 01.03.2019, 11:0414 Минобороны не может добиться от обанкротившегося «Псковгеокабеля» наработок по оборонным контрактам 01.03.2019, 10:580 Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем нового выпуска программы «Собственной персоной» 01.03.2019, 10:550 Николай Рассадин призвал заняться повышением квалификации псковских хоккейных судей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.