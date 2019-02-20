Культура

8 Марта в «Михайловском» билеты на выставки не продадут, а подарят

Приятные сюрпризы в виде бесплатных билетов 8 Марта ждут посетительниц многих отечественных музеев. Такую акцию в честь Международного женского дня инициировали в министерстве культуры России и активно поддержали в музейном сообществе. Одним из первых на предложение Минкульта откликнулся Государственный исторический музей (Москва).

«У нас работают замечательные выставки, посетить которых будет интересно именно женщинам. Надеемся, что наш подарок придется по душе и тем, кто регулярно ходит в Исторический музей, и тем, кто впервые откроет его для себя», — цитирует министерский сайт директора ГИМа Алексея Левыкина. В списке учреждений, намеренных таким образом отметить 8 марта — Эрмитаж и Третьяковка, «Ясная Поляна» и «Соловки», «Петергоф» и «Русский Парнас» («Остафьево»), Российский этнографический музей и Государственный музей истории космонавтики и многие-многие музеи по всей стране.

В Псковской области к акции присоединился Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как здесь рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, прекрасные дамы и сопровождающие их лица смогут бесплатно посетить выставки, размещённые в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Напомним, что сейчас в НКЦ Пушкинского Заповедника развёрнуто несколько экспозиций, и первая из них — «Из истории создания драмы «Борис Годунов». Посетителям этой выставки представляют иконы и другую живопись от времён Смутного времени, графику, старопечатные и рукописные, от начала XVII века, церковные книги, церковную утварь и прочие уникальные вещи, живо передающие дух времён царя Бориса и смутного времени.

Также в НКЦ можно посетить выставку, подготовленную к 100-летию со дня рождения известного русского советского художника Петра Фомина и 70-летию его сына, тоже замечательного мастера кисти, Никиты Фомина стараниями сразу двух музеев — собственно «Михайловского» и Псковского музея-заповедника. Работают здесь и чрезвычайно богатые фондовые экспозиции «Бег времени. Вечер в русской усадьбе» и «Что за прелесть эти сказки…».

Другие музеи Псковской области к акции пока не присоединились, однако на сайте МК РФ уточняют, что список учреждений, готовых порадовать женщин в их праздник бесплатными билетами, всё время пополняется.