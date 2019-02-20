Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Детская обувь для слякоти
Есть билет на балет!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Децл «Морфия»
Мариинка: впервые в Пскове
Минпромторг отжигает
 
 
 
ещё Культура 20.02.2019 10:1273 Музейный релакс от Жанны Малышевой 03.03.2019 15:050 От Петрарки до Кальмана: лучшие за семь столетий признания в любви прозвучат 8 марта в Тригорском 02.03.2019 19:5228 Украинская певица Maruv получила в России награду «Прорыв года» 02.03.2019 19:0910 Альманах «Великолукский вестник» представлен на Всероссийском семинаре по краеведческой периодике 02.03.2019 13:383 8 Марта в «Михайловском» билеты на выставки не продадут, а подарят 01.03.2019 21:5726 Эксперты рассмотрели проекты реставрации фасадов Губернского почтамта и гостиницы «Октябрьская» в Пскове
 
 
 
Самое популярное 28.02.2019 21:0911 Неработающие пенсионеры получат первую доплату до начала лета 28.02.2019 18:04131 Председатель Совета директоров ГК «Титан» выступил с видеобращением к псковичам 01.03.2019 09:0080 В ожидании мусорного коллапса 01.03.2019 08:5436 19 лет назад героически погибли псковские десантники 6-й роты 02.03.2019 10:30139 Акценты» Донецкого: Выпад Цецерского, мусорный ценник и «ПЛН-Церковь»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

От Петрарки до Кальмана: лучшие за семь столетий признания в любви прозвучат 8 марта в Тригорском

03.03.2019 15:05|ПсковКомментариев: 0

Уже сейчас запланировать поездку на праздничный, в честь Международного женского дня, вечер в музее-усадьбе «Тригорское» советуют псковичам и гостям региона в Пушкинском Заповеднике. Литературно-музыкальная программа называется «Чистейшей прелести чистейший образец» и будет дана в Зелёной гостиной мемориального дома Осиповых и Вульфов, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

В программу, которая будет дана в Тригорском 8 марта, включили любовную лирику, созданную поэтами и музыкантами в разных странах и в разные эпохи. В исполнении чтецов Михаила Гаврилова, Константина Дмитриева и Дмитрия Григорьева и певицы Марины Мариненко (концертмейстер Ирина Попова) прозвучат стихи — не только Пушкина, но и Франческо Петрарки, Уильяма Шекспира, Лопе де Вега, Игоря Северянина, а также вокальные миниатюры — от Алессандро Скарлатти и Михаила Глинки, до Петра Чайковского и Имре Кальмана. Начало концерта 8 марта — в 16.00.

Как показывает практика, подобные литературно-музыкальные «гостиные» очень популярны у гостей Пушкинского Заповедника, но, к сожалению, скромные размеры зала в деревенском доме ссыльных приятелей Пушкина не позволяют принять одновременно более сорока человек. Именно поэтому организаторы концерта просят заранее сообщить о своём желании посетить музыкально-литературный вечер в Тригорском. Это можно сделать по телефонам 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 2-26-09 или 8 (81146) 2-18-15 в дни и часы работы музея.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы относитесь к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области?
В опросе приняло участие 614 человек
03.03.2019, 15:250 Новый клип о домашнем насилии певицы Manizha набрал больше миллиона просмотров за 4 дня 03.03.2019, 15:050 От Петрарки до Кальмана: лучшие за семь столетий признания в любви прозвучат 8 марта в Тригорском 03.03.2019, 14:534 Путин: Универсиада в Красноярске побьет рекорд по массовости 03.03.2019, 14:302 143 выпуск новостей «ТВ ПсковГУ»
03.03.2019, 14:0858 В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» 03.03.2019, 14:050 Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону 03.03.2019, 13:400 Спектакль «Ионыч» покажет сегодня Псковский драмтеатр 03.03.2019, 13:1511 Спецмашина перевернулась в Палкинском районе
03.03.2019, 13:0126 К полудню явка на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках составила почти 3% 03.03.2019, 12:509 Названы три самых распространенных психических расстройства у россиян 03.03.2019, 12:2915 Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии 03.03.2019, 12:1513 Лошади без хозяина гуляли по Пскову
03.03.2019, 12:0111 Детский фонд Пскова ищет волонтеров на благотворительную Масленицу 03.03.2019, 11:390 В Писковичах прошла областная спартакиада по самбо 03.03.2019, 11:250 Российский боец смешанных единоборств стал победителем турнира UFC 03.03.2019, 11:029 Выпускница ПсковГУ принимает участие во Всемирной зимней Универсиаде
03.03.2019, 10:4432 Интерактив: Новая стройка 03.03.2019, 10:310 Начался прием заявок на спортивное многоборье «Неделя здоровья» в Пскове 03.03.2019, 10:1591 Иван Цецерский остался недоволен уборкой города после снегопада 03.03.2019, 10:002 Более 2 тыс. человек поселились в деревне Универсиады в Красноярске
03.03.2019, 09:4812 Александр Козловский: Выбранному великолучанами кандидату можно смело доверить представлять «Единую Россию» на выборах 03.03.2019, 09:355 В Пскове проходит третий этап конкурса «Лидер года» 03.03.2019, 09:1411 Печорские школьники обсудили пользу высшего образования 03.03.2019, 08:451 В Пскове проходят чемпионат и первенство СЗФО по спортивной аэробике
03.03.2019, 08:179 Предварительное голосование «Единой России» стартовало в Великих Луках 02.03.2019, 22:1531 Россия заняла второе место в рейтинге самых влиятельных стран мира 02.03.2019, 21:553 Бойца Александра Емельяненко арестовали на 10 суток 02.03.2019, 21:2217 Иван Цецерский написал теплые слова об Игоре Калашникове, ушедшем из жизни год назад
02.03.2019, 21:0437 У россиян нет чувства налогоплательщика — Кудрин 02.03.2019, 20:4710 В Греции по запросу Украины задержали российского специалиста по энергетике 02.03.2019, 20:259 На конференции Псковского регионального ЛДПР высказались о назначении Артема Васильева координатором 02.03.2019, 19:5228 Украинская певица Maruv получила в России награду «Прорыв года»
02.03.2019, 19:336 Тхэквондистка Алина Смирнова представит Псковскую область на фестивале красоты и спорта «Спорткраса-2019» 02.03.2019, 19:0910 Альманах «Великолукский вестник» представлен на Всероссийском семинаре по краеведческой периодике 02.03.2019, 18:304 Опочецкий краеведческий музей приглашает на лекцию, посвященную 220-летию шахматиста Александра Петрова 02.03.2019, 18:088 Президент Алжира находится в критическом состоянии - СМИ
02.03.2019, 18:0327 Псковичка просит власти города решить вопрос утилизации старых автопокрышек 02.03.2019, 17:4018 Координатором Псковского регионального ЛДПР стал Артем Васильев 02.03.2019, 17:364 Составлен топ-5 самых доступных автомобилей на российском рынке 02.03.2019, 17:143 От -6 до +2 градусов ожидается в Псковской области 3 марта
02.03.2019, 16:435 Жителям великолукских деревень напомнили, как правильно топить печь 02.03.2019, 16:2325 Старушка села на льдину и уплыла в море 02.03.2019, 16:000 Великолукская лучница Александра Савенкова завоевала серебро на чемпионате Европы в Турции 02.03.2019, 15:325 МВД подготовило законопроект о едином госреестре автомобилей
02.03.2019, 15:1035 Андрей Турчак назвал Алферова последовательным борцом за интересы людей 02.03.2019, 14:540 Всероссийский открытый урок по ОБЖ прошел в Псковской области 02.03.2019, 14:382 Военный следственный отдел по Псковскому гарнизону напоминает о «телефоне доверия» 02.03.2019, 14:261 Около 600 млн рублей получат аграрии Псковской области на возмещение затрат по инвестиционным кредитам
02.03.2019, 14:0339 Интерактив: Лужа на улице Яна Фабрициуса как символ стабильности 02.03.2019, 13:502 Память героя 6-й роты Дмитрия Иванова почтили в Опочке 02.03.2019, 13:383 8 Марта в «Михайловском» билеты на выставки не продадут, а подарят 02.03.2019, 13:201 Великолукским кадетам рассказали об опасности наркопотребления
02.03.2019, 12:5918 Пожарный извещатель может свести риск загорания к минимуму, напоминают псковичам 02.03.2019, 12:314 Размыв дорожного полотна устраняют в Ядровской волости Псковского района 02.03.2019, 12:150 Реестр лиц, которым запрещено усыновлять детей, планируют создать в России 02.03.2019, 11:441 Волонтерский десант Красного Креста рассказал жителям Пустошки и Пушкинских Гор о профилактике туберкулеза
02.03.2019, 11:2814 «Псковпассажиравтотранс» подвел итоги опроса по дизайну электронного проездного билета 02.03.2019, 11:105 Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Опочке 02.03.2019, 11:000 Православные отмечают Вселенскую родительскую субботу 02.03.2019, 10:517 «Гробницу малыша Тутанхамона» представит сегодня Псковский драмтеатр на фестивале «Прорыв» в Александринке
02.03.2019, 10:3749 Умер академик Жорес Алферов 02.03.2019, 10:30139 Акценты» Донецкого: Выпад Цецерского, мусорный ценник и «ПЛН-Церковь» 02.03.2019, 10:192 С сегодняшнего дня действует новый порядок определения кадастровой стоимости 02.03.2019, 10:048 В Печорском районе бдительный пограничник не позволил нервному россиянину провезти через границу контрабандные сигареты
02.03.2019, 09:5515 Выездную диспансеризацию смогут пройти псковичи на следующей неделе рядом с «Лентой» на Запсковье 02.03.2019, 09:372 Международный день спички отмечается сегодня 01.03.2019, 22:593 Псковские боксеры провели достойные бои на Кубке России в Ижевске 01.03.2019, 22:444 «Подчищающую» иммунизацию против кори собираются начать в РФ с 1 апреля
01.03.2019, 22:3950 Экс-жена депутата Госдумы предложила ограничить вход в рестораны «нищебродам» 01.03.2019, 22:3415 Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих 01.03.2019, 22:1616 Пьяный российский боец ММА Александр Емельяненко устроил двойное ДТП, скрываясь от полиции 01.03.2019, 21:5726 Эксперты рассмотрели проекты реставрации фасадов Губернского почтамта и гостиницы «Октябрьская» в Пскове
01.03.2019, 21:4811 Около 200 заявок поступило на фестиваль «Зеленое яблоко» в Пскове 01.03.2019, 21:234 Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-ой роты 01.03.2019, 21:153 В 2018 году 45 отравлений закончились летальным исходом в Псковской области 01.03.2019, 21:1441 Псковский журналист Светлана Прокопьева стала лауреатом премии «Редколлегия»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.