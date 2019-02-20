Культура

От Петрарки до Кальмана: лучшие за семь столетий признания в любви прозвучат 8 марта в Тригорском

Уже сейчас запланировать поездку на праздничный, в честь Международного женского дня, вечер в музее-усадьбе «Тригорское» советуют псковичам и гостям региона в Пушкинском Заповеднике. Литературно-музыкальная программа называется «Чистейшей прелести чистейший образец» и будет дана в Зелёной гостиной мемориального дома Осиповых и Вульфов, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

В программу, которая будет дана в Тригорском 8 марта, включили любовную лирику, созданную поэтами и музыкантами в разных странах и в разные эпохи. В исполнении чтецов Михаила Гаврилова, Константина Дмитриева и Дмитрия Григорьева и певицы Марины Мариненко (концертмейстер Ирина Попова) прозвучат стихи — не только Пушкина, но и Франческо Петрарки, Уильяма Шекспира, Лопе де Вега, Игоря Северянина, а также вокальные миниатюры — от Алессандро Скарлатти и Михаила Глинки, до Петра Чайковского и Имре Кальмана. Начало концерта 8 марта — в 16.00.

Как показывает практика, подобные литературно-музыкальные «гостиные» очень популярны у гостей Пушкинского Заповедника, но, к сожалению, скромные размеры зала в деревенском доме ссыльных приятелей Пушкина не позволяют принять одновременно более сорока человек. Именно поэтому организаторы концерта просят заранее сообщить о своём желании посетить музыкально-литературный вечер в Тригорском. Это можно сделать по телефонам 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 2-26-09 или 8 (81146) 2-18-15 в дни и часы работы музея.