Культура

Состоялся концерт в честь 90-летия создания Изборского оркестра русских народных инструментов

Творческие коллективы Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приняли участие в праздничном концерте, посвященном 90-летию создания Изборского оркестра русских народных инструментов, который состоялся в Изборске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

В концерте выступили: оркестр русских народных инструментов колледжа искусств (руководитель Василий Андреев) и ансамбль русской народной песни «Очелье» (руководитель Вера Кагазежева, концертмейстер Денис Разумов). Ведущая концерта - музыковед Ирина Сидякова.

В исполнении оркестра прозвучали: третья часть концерта для гуслей звончатых с оркестром Константина Шаханова (солистка Ирина Иванова), первая часть концерта для домры с оркестром Николая Будашкина (солистка Софья Селезнёва), «Гимн любви» Эдит Пиаф и Манолис Мано (партия фортепиано - Анна Гаранова).

Ансамбль народной песни «Очелье» порадовал изборских зрителей Псковскими потешками и наборными частушками.

Отметим, что 90-летие Изборского оркестра русских народных инструментов является важным событием в музыкальной жизни района. Оркестр формировался в 20-е годы прошлого столетия в среде молодежи Изборска как продолжение и развитие традиций Великорусского оркестра, созданного в Санкт-Петербурге Василием Андреевым. Самодеятельный оркестр Старого Изборска сразу полюбился слушателям. Оркестр вёл просветительскую и культурную работу: совершал гастрольные поездки, выступал на праздниках песни, представлял Псковскую область на Всероссийском смотре художественной самодеятельности в Москве.

В настоящее время художественным руководителем музыкального коллектива в Изборске является преподаватель колледжа искусств по классу баяна Роман Елансков.