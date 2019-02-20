Культура

Преподаватель псковского колледжа искусств стала победителем международного конкурса

Победителем II международного конкурса обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений «Professional Stars 2018/2019» стала преподаватель псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова Надежда Садкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Участниками конкурса стали студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, докторанты и педагоги профессиональных учебных заведений.

Надежда Садкова заняла первое место в номинации «Культурология». В конкурсе приняли участие обучающиеся и преподаватели 278 профессиональных учебных заведений.

Согласно рейтингу топ-10 псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова занял 7 место среди средних профессиональных учебных заведений.

Добавим, что целью конкурса является развитие активности и творческих способностей обучающихся и педагогов, повышение интереса к профессиональному обучению, предоставление возможности самовыражения, способствование достижению оптимального уровня образовательных результатов и условий их достижения.