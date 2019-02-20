Культура

Концерт «Дарите радость людям» прошел в Псковском колледже искусств

Концерт «Дарите радость людям», посвященный творчеству Александры Пахмутовой, состоялся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 4 марта. Песни автора прозвучали в исполнении студентов 1 и 3 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады», преподаватели – заслуженная артистка России Марина Курчавова и Екатерина Камалова.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей, руководитель проекта, преподаватель колледжа Ирина Галковская, практически все песни, исполненные студентами, были широко известны в Советском Союзе в 20 веке. Многие из этих хитов напрямую ассоциируются с конкретными исполнителями: «Беловежская пуща» из репертуара ВИА «Песняры», «Главное, ребята, сердцем не стареть» - Лев Барашков, «И вновь продолжается бой» - Иосиф Кобзон, «Нежность» - Майя Кристалинская, «Трус не играет в хоккей» - Вадим Мулерман и другие.

Ирина Галковская подчеркнула, что перед молодыми исполнителями стояла непростая задача – услышать разные исполнительские версии, взять наиболее близкое для себя в трактовке, в передаче характера и исполнить ее уже со своей «Я-концепцией» музыканта. «По общему мнению нас, преподавателей, многие ребята были очень органичны и искренни в своих версиях песен Пахмутовой» - заключила руководитель проекта.

Напомним, что Александра Николаевна Пахмутова – народная артистка СССР, популярнейший композитор, автор более чем 400-х песен, многие из которых вошли в золотой фонд советской песни. В своем творчестве Александра Пахмутова работала не только в песенном жанре. Она – автор произведений для симфонического оркестра, для детских хоров, музыки ко многим кинофильмам, на музыку Александры Николаевны был поставлен балет.

Среди практически 400-х песен, написанных композитором, нет откровенных неудач, большинство, отмеченных талантом автора, популярны и любимы в народе.