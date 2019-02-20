Культура

В центральной городской библиотеке Пскова представят уникальное издание «Скатерть – самобранка: Кулинарные традиции Псковщины»

К всероссийскому дню гурмана в центральной городской библиотеке Пскова представляют вниманию читателей уникальное издание «Скатерть – самобранка: Кулинарные традиции Псковщины». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Это книга о кулинарных изысках и предпочтениях псковичей. По собранным в ней рецептам можно узнать о том, какие продукты были наиболее доступны, а какие – большая редкость; чем питались псковичи в будни и по праздникам; какой особый смысл они вкладывали в процесс приготовления блюд; какая пища влияла на здоровье и самочувствие.

На основе представленной в книге информации разработана гастрономическая карта Псковской области. С ее помощью можно легко составить свой маршрут кулинарных путешествий по Псковщине. В издании собраны аутентичные рецепты блюд из каждого района региона.

На книжной выставке «Пальчики оближешь!» к всероссийскому дню гурмана, который ежегодно отмечается 6 марта, представлено более 50 современных изданий по кулинарии. А всего в фонде библиотеки свыше 200 книг по кулинарной тематике.