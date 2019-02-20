Культура

Областная библиотека приглашает на программу, посвященную Иннокентию Анненскому

12 марта в 15:00 областная универсальная научная библиотека (ул. Вокзальная, 48) приглашает на литературно-художественную программу «Иннокентий Анненский. Отражения» из просветительского цикла «Поэзия Серебряного века». Встреча продолжит проект библиотеатр «Прямая Речь». Участвует заслуженный артист РФ, актер Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Виктор Яковлев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Автор и ведущая программы Нина Яковлева, руководитель регионального центра чтения.

В основе сценария – творчество и судьба поэта; при работе использованы литературоведческие труды профессора литературного института им. А. М. Горького Владимира Смирнова.

Программа сопровождается видеорядом из фотографий, кадров исторической кинохроники. Прозвучат стихотворения из поэтических сборников «Книги отражений», «Кипарисовый ларец», «Трактир жизни».

Он родился в 1855 году в Омске, в семье очень крупного чиновника. Первые пять лет его жизни прошли в Сибири, потом семья переехала в Петербург, из Петербурга в Царское Село. В конце 80-х годов незначительное время провел в Киеве, но вся его жизнь связана с Петербургом, Царским Селом.

Иннокентий Анненский – поэт, критик, драматург, переводчик и педагог. Но не менее важное, - он был одним из создателей Серебряного века. Царскосел Пушкин стоял у истоков Золотого века русской поэзии, у истоков Серебряного века – царскосел Анненский. Поэт определяет поэзию как меру мира; собственную эстетику мировоззрения отражает в творчестве. А отражения времени явлены в символах Серебряного века.

Вход свободный.